九州暴雨成災　路塌、斷橋、水浸乜都有　民眾直擊災難現場

日本九洲的熊本縣及鹿兒島本月4日開始降暴雨，引發河川氾濫，大部份石屎路、橋樑，甚至民宅亦遭泥石流沖毀。當地政府指，暴雨導致一間位於球磨村的老人院「千壽園」淹水，院舍內14人無生命迹象。不少民眾拍到河水沖擊房屋及其他設施的畫面，水位幾乎高至2層樓，災難現場非常震撼。

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日本氣象廳今早清晨4點50分首次向熊本縣和鹿兒島縣（除奄美外）發出大雨特別警報，是大雨和洪水警戒級別中危險程度最高的5級，要求居民面對地質災害、浸水、河水氾濫，採取保護性命的最妥善行動。

不少民眾在Twitter分享直擊河水泛濫的畫面，可見河水沖至市區內，水位高至淹沒半間房屋及汽車，除此之外更見樹木被沖至倒塌，就連大橋亦遭沖毀。有人更拍到醫院、幼稚園及JR站等亦出現水浸，當中設施早被沖走，街道上空無一人，滿目瘡痍。

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網民紛紛留言祝福九州人平安，又指疫情未完前來一場暴雨，再次造成無辜傷亡，感到非常惋惜。今次暴雨造成部分地方發生山泥傾瀉，其中熊本縣球磨川大範圍氾濫，津奈木町有一人心肺停止狀態，蘆北町有房屋被冲走，9人失蹤，多人被困。

（Twitter）