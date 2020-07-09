【泰有愛】學生戴口罩好難認　爺爺舉牌接孫女放學　網民：很甜呢

新型冠狀病毒（COVID-19，簡稱新冠肺炎）疫情持續肆虐，泰國為了避免出現第二波疫情，宣布將緊急狀態延長至7月底，但7月1日起恢復商業及娛樂活動，並准許學生正常上學。最近有網民瘋傳兩張相片，相中可見一位爺爺接孫女放學時，高舉手寫紙牌，好讓孫女一眼便可看到爺爺，不少網民留言表示十分感動。

一位爺爺在學校門口接孫女放學，因為放學時間人來人往，加上大家戴着口罩難以辯認，爺爺怕在人海中找不到孫女，於是特意製作一個寫上乖孫名字的白色紙牌，讓她容易找到爺爺。（fb圖片）

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最近有泰國網民於facebook上載相片，表示一位爺爺在學校門口接孫女放學，因為放學時間人來人往，加上大家戴着口罩難以辯認，爺爺怕在人海中找不到孫女，於是特意製作一個寫上乖孫名字的白色紙牌，讓她容易找到爺爺。

不少網民留言大讚爺爺做法可愛。（fb圖片）

不少網民留言大呼可愛，「看得超感動」、「爺爺好可愛」、「很甜呢」、「太可愛了，媽媽我明天要拿燈牌去接孩子」、「今天請爸爸去接小孩，找好久都找不到，最後不得不問老師」、「有時候我路過，也覺得孩子長得都一個樣」。

（facebook）

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