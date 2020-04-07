【新冠肺炎】泰國醫院超貼心　為初生嬰兒戴上透明面罩防感染

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）持續肆虐，口罩成為必需的基本防疫用品之一。不過泰國有醫院卻認為口罩對初生嬰兒未必適合，甚至可能導致窒息，遂貼心地逐一替他們改戴透明面罩，不但能防疫，更可解決呼吸的問題。

醫院因為考慮到新生嬰生抗疫力低，亦了解到戴上口罩太貼面有機會導致他們窒息的情況，於是一併戴上全新的防護面罩。（IG「Paolo Hospital」圖片）

位於泰國中部沙沒巴干府（Samutprakarn）的保羅醫院分院（Paolo Hospital）最近於Instagram上載數張相片，表示63名嬰兒亦有最新的防疫措施。原來醫院考慮到新生嬰生抗疫力低，亦了解到戴上口罩太貼面，有機會導致他們窒息的情況，於是一併戴上全新的防護面罩。

相中可見，面罩呈A字型又長至半身，整個頭部亦能遮蓋，即使初生嬰兒戴上後亦未見不適，甚至露出微笑，非常可愛。（Paolo Hospital Samutprakarn圖片）

相中可見，面罩呈A字型又長至半身，整個頭部亦能遮蓋，即使初生嬰兒戴上後亦未見不適，甚至露出微笑，非常可愛。不少網民亦留言大讚醫院照顧細微，令一眾嬰兒的父母感到安心，「很安全的樣子」、「比起口罩好多了」、「他們很可愛」。

據了解，泰國新增102宗確診個案，累計有2169人感染新冠肺炎，再多3人死亡。