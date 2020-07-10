業績欠佳被罰食「死神辣條」　女員工胃痛入院復遭解僱

四川省成都市一間公司7名員工今年5月時因業績欠佳受罰，被要求進食「死神辣條」，眾人吃後頓感不適，其中兩女更送院急救，其後證實患上胃絞痛及胃炎。當地傳媒調查發現，這種「死神辣條」竟然屬「三無產品」（無生產日期、合格證、生產廠家），卻能輕易在網上買到，包裝上更註明是「整蠱玩具」及「禁止吞食」。

事件中的7名員工屬悟空財稅服務有限公司成都分公司業務部，業績欠佳須受罰是該部門的「傳統」，曾試過安排員工圍繞辦公大樓罰跑20圈。一名被罰的王姓職員稱，部門主管李嬌嬌當日要員工選擇喝1.5升的礦泉水或吃兩小袋「死神辣條」，「我們當時根本不知道『死神辣條』其實不能吃。因為都是四川人，大家覺得吃辣條比喝一大瓶水簡單多了，舉手表決後，大多數人都選擇了吃辣條。」

然而，眾人吃後均感不適，反應最嚴重的是女職員劉小雪。劉小雪表示，辣條包裝簡單，正面印有骷髏，寫上「世界死神辣，你敢挑戰麼」的語句，「我們吃之前根本沒想過後果會那麼嚴重。辣條一入口，燒灼感就十分強烈，但我還是硬着頭皮吃了下去。」她隨即胃部劇痛、冒冷汗，甚至倒地不起，失去意識，同事馬上將她送院，醫生證實她出現「小腸炎性激惹表現」；另有一名女員工的情況也相當嚴重，患上胃絞痛，需要注射止痛針。

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死神辣條屬「三無產品」

劉小雪出院後在家休息了數日，約1000元醫藥費雖可報銷，但「現在仍經常感到胃痛，很擔心這個傷害是長期的」，豈料不但未能爭取到更多賠償，還於一個多月後收到解僱通知，「吃辣條對大家身體造成傷害都是事實，且有醫院證明，不能因為要求賠償就辭退我，而且我的業績一直算好的。」

公司人力資源部門負責人李佳楠周二（7月7日）回應事件稱，部門主管李嬌嬌購買產品時，沒有預料可能產生的後果，而劉小雪則是「自願離職」，「她在離職協議上簽了字的，工資也都發給她了，有轉賬截圖。她經常被客戶投訴，我們此前也跟她多次溝通過。」

北京市法典航艦律師事務所合夥人張德志律師稱：「如果有錄音等足夠的證據，可以證明她（劉小雪）在被脅迫或其他非自願情況下簽訂離職協議，可以主張該協議無效。」

傳媒調查發現，「死神辣條」屬「三無產品」，網上銷量非常可觀，不少人留言形容「吃完就胃痛，一直疼」、「舌頭疼死，喉嚨疼死」等。