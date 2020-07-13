一張紙不能摺多過7次？　出動液壓機結果搞成咁！

1x2x2x2x2x2x2x2=？傳說一張紙不可能對摺多過7次，人講你就信？一於做實驗看答案！YouTube頻道找來一部液壓機幫手，測試把紙張對摺至第7次的結果，片中大叔嘗試以液壓機壓平紙張，好讓對摺第8次，卻出現了驚人結果。

YouTube頻道「Hydraulic Press Channel」以液壓機作出各種挑戰與實驗而在網上爆紅，液壓機簡單地狠狠壓扁各種生活物品，如電池、蠟燭甚至玩具公仔，看着物品被壓至內裏瓦解，甚至瞬間粉碎，不少網民大呼治癒。

有YouTube頻道用液壓機挑戰「紙張不能對摺逾7次」的說法。（YouTube頻道「Hydraulic Press Channel」影片截圖）

除了純粹力的展現外，頻道有時亦會運用液壓機做簡單的小實驗，這次挑戰「紙張不能對摺逾7次」的傳說，片中大叔先用手把白紙對摺5次，然後以液壓機壓一次，見到紙張的四角瞬間被壓平，大叔把紙對摺第6次後，又用機器再壓一次，然後成功對摺第7次。

紙質竟變得非常堅硬但脆弱，大叔用點力一捏，紙張就在手中碎掉了。（YouTube頻道「Hydraulic Press Channel」影片截圖）

關鍵時刻來了，當大叔把對摺了7次的紙張放到液壓機下，沒想到壓下去後竟爆出一聲巨響，當把紙張拿出檢查時，紙質竟變得非常堅硬但脆弱，稍用力一捏，即灰石或塑膠碎掉。這個實驗再次證明，紙張不對摺逾7次的說法是對的。順帶一提，2的7次方，答案是128，即把紙對摺7次後，就成了128張紙那麼厚。

【本文已獲「Hydraulic Press Channel」授權刊登】