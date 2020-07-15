九巴仔二次創作《幻愛》海報　提醒乘客坐車記得坐低、緊握扶手！

港產片《幻愛》近日成為話題之作，就連九巴仔都忍不住要二次創作一番！九巴專頁今日（15日）上載一張二次創作的《幻愛》海報，標題為「坐低」，呼籲乘客們於行車時記得坐好，站立的話就要緊握扶手，最重要是戴好口罩，以免罰款！二創海報得到網民們的熱烈歡迎，甚至笑言「想睇九巴版《叔叔》！」

九巴專頁二次創作「幻愛」海報，受到網民激讚！（facebook專頁「KMB 九巴專頁」圖片）

九巴專頁二次創作「幻愛」海報，受到網民激讚！（電影《幻愛》海報）

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九巴二次創作《幻愛》的海報在字體設計及擺位上都與正版十分相似，不過原本似有若無的「幻愛」兩個字就變成「坐低」及「Sit Down」，演員就變成「車長」及「九巴仔」，最後海報宣傳的對白「我不介意……你呢？」就變成叫人坐好的口號「我好介意……你呢？」原來海報內的男女主角，亦都變成穿上車長制服的巴士司機及九巴仔，與主角一樣深情對望。

九巴在帖文中指出，坐巴士上層的時候，如果車未停定就不要起身站立及在車廂內走動，希望乘客們在行車期間「記得緊握扶手同埋乖乖哋坐低，尤其係坐上層更加要小心啊」，亦提醒大家由今日起乘坐公共交通工具時要戴口罩，「唔戴口罩被人罰錢就唔抵啦」。

二次創作海報推出不足1小時，旋即獲得逾1500個「讚好」及「哈哈」，網民們亦都留言大讚九巴「高質」、「九巴仔好正」、「好Cute」，不過亦有人問為什麼女主角會變成男仔，希望未來可以看到「九巴版《叔叔》」。

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同場加映！（香港01製圖）

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