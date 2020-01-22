滙豐新銀紙設計被二創成「女人鬧貓」meme版本　網民：咁樣仲靚喎

「女人鬧貓」meme圖面世僅半年即被網民選為「2019年年度meme圖」，可見其影響力。早前有網民使用這網上熱傳的圖片作為二創靈感，將匯豐銀行的2018年系列新鈔「惡搞」成「女人鬧貓」版本，獲網民紛紛讚好，甚至笑言：「咁樣靚好多。」

有網民將匯豐銀行的2018年系列新鈔的100元及20元二次創作，為鈔票設計加入「女人鬧貓」meme圖的元素。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」圖片）

有網民將匯豐銀行的2018年系列新鈔的100元及20元二次創作，為鈔票設計加入「女人鬧貓」meme圖的元素。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」圖片）

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有網民早前於fb群組「PLAY HARD 玩硬」分享兩張相片，可見有人將匯豐銀行的2018年系列新鈔的100元及20元二次創作，為鈔票設計加入「女人鬧貓」meme圖的元素。

圖中可見，以傳統文化粵劇為主題的100元鈔票本身圖案為一對小生花旦相望對唱，而二創版本則跟足「原著」換成兩個花旦，其中一個正張口指罵，另一人則搭膊頭安慰。

至於主題為「一家茶鈙」的20元鈔票，則被網民「惡搞」加入meme圖的靈魂——表情厭世的白貓，牠坐於圖中的家庭中間，面對桌上的包子及酒杯仍一臉不屑，表露出作為「主子」的霸氣。

帖文一出即引來網民留言及轉發，不少人稱讚改圖非常高質，立體感十足而且更有歡樂感覺，「隻貓係真係好得意」、「咁樣靚好多」、「比原版好睇」；不過亦有人稱難以接受，「好恐怖」、「陰司紙咁」、「唔係真嘅係咪？」、「其實感覺幾靈異」。

事實上，這張原名為「Woman yelling at a cat」的meme圖原為兩張「大纜都扯唔埋」的圖片，左邊的女子指罵圖出自2011年12月播出的美國真人騷節目《The Real Housewives of Beverly Hills》第二季第14集，其中一名參演成員Taylor Armstrong在節目中與他人激動爭吵，另一成員Kyle Richards試着安慰。

香港警察前日（9日）於facebook發文，二次創作網上瘋傳的「女人鬧貓」meme，但被網民批評「get錯晒意思」。（香港警察fb圖片）

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網民把圖片併在一起後，於Twitter及外國討論區爆紅，繼而瘋傳至全球。網民一般用這meme圖來表達有人因瑣碎無聊的小事，甚至是虛假的事實而反應激動，破口大罵，那就是左邊女子的動作；而貓咪則擺出一副「睬你都傻」或「who cares？我有自己看法」的態度，以示網民或某個群體對女子的不屑，其後更演變成貓咪恥笑女子的意思。

（綜合）