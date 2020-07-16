音樂系留學生乘法航失300年歷史大提琴　歐陽娜娜都開PO籲跟進

對音樂學生來說，樂器和生命一樣重要，更何況是一把有300年歷史的大提琴。內地一名音樂系留學生在微博求救，因疫情下航空公司不准買樂器佔位票，迫於無奈將古董大提琴托運，惟到天津時卻發現寄失了，向法航查詢也只在推三推四。許多網民紛紛幫她想解決辦法，甚至連歐陽娜娜也關注事件，不過有部分網民卻錯了重點，留言說：「小姐姐好漂亮。」幸好，大提琴輾轉尋回並已交到留學生手上。

內地留學生坐法航時不見了有300年歷史的大提琴，令她心急萬分。（微博圖片）

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音樂人為了保護樂器，許多都不介意為樂器買票，以免托運過程受損。日前，內地一名美國音樂系留學生因簽證即將到期要回國，她從洛杉磯出發經巴黎轉機回天津。因疫情關係，航空公司航班減少不准買佔位票帶大提琴上機，迫於無奈只能托運，她還特意在大提琴盒附上一張英法雙語的字條，希望地勤人員搬運時輕手一點，「 現在我人在天津但是整個大提琴沒有了 」。

她在微博提到自己的大提琴出生於1721年的法國，有300年歷史，對自己非常重要，「它對我來說是很重要很重要的存在」，自己離不開它，「法航現在的推卸責任讓我很寒心」。

不少網民提出解決方法，但有人錯重點說留學生長得漂亮。（微博圖片）

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她一入住隔離酒店就聯絡航空公司，發現大提琴留在法國未運回中國，向法航查詢久久未有回應，打電話過去要等幾小時，接通後竟以周末無人上班為由不作跟進。她指古董大提琴遺失涉及賠償問題，雖然琴本身買了保險，但法航拒絕為托運行李賠錢。

帖文甚至引來法航方面回覆，說「微博暫不提供客戶服務」，叫她經微信客服聯絡，但留學生稱早已試過未有回覆。網民們紛紛出謀獻策，也有人大呻自己都打過法航的電話，「永遠在等待中，我打過」，又稱現時各地航班很混亂，可能只是地勤出錯，事件引來3萬多人轉發，希望她能早日尋回大提琴。

經微博瘋傳後，連同樣學習大提琴的藝人歐陽娜娜都幫手轉發，感性道：「每把大提琴都有他的故事，對我們來說他不只是一件樂器，更是朋友和夥伴。想像不到如果是我的大提琴丟失我會多無助。」更在帖文標籤了法國航空，希望可盡快幫事主尋琴。

7月14日，留學生稱經歷6天折騰，法航終於在巴黎戴高樂機場找回她的大提琴，會盡快送回給她，最後是由中國國航承運幫她運回天津，目前已送到她手上，並急忙用來練習，更稱「沒有下次了，我不飛也不托運」。雖然有網民們紛紛提出解決方法想幫助，但不少人都錯重點，大讚該名留學生長得漂亮，「只看到臉好美」，甚至在留學生以前上載的照片上留言不停大讚「姐姐好美」。