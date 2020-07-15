月賺近40萬港元　28歲韓國美女直播主公開戀情後飽受謾罵輕生

一些人在網上批評別人時，言論非常尖酸刻薄，卻從沒考慮當事人感受。韓國直播平台afreecaTV的網紅直播主朴素恩（박소은）長相甜美，吸引眾多粉絲，不料近日卻驚傳她的死訊，得年28歲。她的妹妹在網上公布噩耗，雖然沒有明確交代朴素恩的死因，但指姐姐因網民的惡評飽受折磨，因此呼籲網民不要作揣測性的言論。

朴素恩是afreecaTV人氣直播主，不料近日卻驚傳她的死訊，得年28歲。（baby_soeun IG圖片）

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朴素恩是afreecaTV一名人氣直播主，擁有甜美外表和魔鬼身材，讓她吸引眾多的粉絲，在IG也有近4.2萬名粉絲追蹤，更被譽為韓國最受歡迎的直播主之一，月收入高達6000萬韓元 （約38.6萬港元）。

不過在名利雙收同時，朴素恩亦遭受很大壓力和批評，自從她今年6月公開正在談戀愛，就多番被網民攻擊，甚至有一名自稱是她前男友的網民爆料稱，朴素恩在交往期間搭上另一名男直播主SEYA，令她的私生活備受網民討論。SEYA曾出面解釋，但強調自己「不知道對方有男朋友」。

朴素恩今年6月公開正在談戀愛，亦曾在IG貼上男友的照片。（baby_soeun IG圖片）

朴素恩的IG最後更新是7月1日，她在6月11日曾在頻道上貼出網民的侮辱性的惡意抨擊，她直言自己一直忍受咒罵，「但動到我身邊親朋好友就真的忍不下去了」。

朴素恩的妹妹在本月13日證實姐姐離世的消息，文中指「姐姐上周成為天空中的一顆星星，對不起，我不能更早的告訴粉絲們」。妹妹指，對於醜聞「我不是她，所以關於那起醜聞我無話可說」，又指「在過去的時間裡，姐姐遭受了惡意評論的折磨」，因此希望大家為她著想，不要作惡意評論和揣測，她們一家人都很難過。