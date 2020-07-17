疫情下只做外賣　美餐廳面臨倒閉危機　熟客留窩心貼士讓員工爆喊

新冠病毒（COVID-19）肺炎疫情打擊全球經濟，零售、飲食等行業首當其衝。當多間食肆面對生意額暴跌之際，美國新澤西州一間已開業21年的餐廳最近在網上分享一段窩心暖事，稱一名善心熟客結帳時默默地留下1000美元（約7800港元）貼士，以及一張寫滿感謝和打氣說話的字條，讓一眾苦苦努力多月的餐廳員工忍不住落淚。

美國新澤西州一間餐廳最近收到善心客人的「驚喜」，為了感謝餐廳在疫情期間的努力，該名熟客大方給予1000美元（約7800港元）的小費。（facebook圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

因應疫情，新澤西州規定食肆只可提供外賣或外賣自取服務，當地餐廳「The Starving Artist」自3月起只提供外賣，直至上月中才恢復戶外用餐區，但生意依然大不如前，生意額不及以往夏季中期的一半，老闆泰斯拿（Arnold Teixeira）坦言，他們早有結業準備，幸好在員工的努力下，餐廳現已恢復營運。

好的服務總會有人欣賞，泰斯拿上周在facebook發帖，感謝一名熟客最近在店內享用完43.18美元（約335港元）的早餐後，結帳時主動留下1000美元貼士和一張字條，上面寫滿感人說話，例如「非常感謝你在這段艱難時期的辛勞工作」、「我們一家人感謝你們美味的餐點、溫暖的笑容和良好的用餐氣氛」。

同場加映：美國學者拆解9個關於新冠肺炎的迷思。

+ 19 + 18 + 17

泰斯拿最後將1000美元平均發給7名員工，他受訪時亦稱，該名熟客及其家人用餐時不發一言，但員工和他本人看到字條後隨即落淚，「因為我們都知道這是一段很艱難的時期」，餐廳為了客人的健康花了不少功夫，該熟客的窩心舉動「重建了我們對人性的希望」，得如他們的努力沒有白費。

（綜合）