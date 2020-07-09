疫情下不少人選擇叫外賣不外出，甚至連一日三餐都外賣解決。有台灣外賣員在facebook群組抱怨，最近客人棄單的情況突然變多，帶來不少麻煩，因為客人不要的餐點多數由外賣員自己處理，他就想到不如將食物轉贈給一班露宿者，不浪費之餘還幫到有需要的人。不過也有人提到，有時棄單是迫不得意，因為有時等的時間實在太久，「晚餐等到變宵夜，能不棄單？」。

外賣員將客人棄單後的餐點送給街友，希望不浪費食物。（fb群組「爆怨公社」圖片）

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外賣員在fb「爆怨公社」分享，想感謝訂外賣的人，「由於您的棄單、取消單，給予更多街友、遊民的溫飽，我有經濟能力不需要，給予需要的人才重要，也希望不要浪費食物」，形容自己只是留意到最近取消訂單的人很多，忍不住才發文抱怨。

帖文被不少網民大讚，在不想浪費食物的情況下，將食物送給街友是個好方法，「正確的決定，社會需要你的關懷，謝謝」，不足1天已經有1.4萬個讚好，有同樣是外賣員的網民也認同多了客人棄單，「電話死不接，不然就是一直改地址」、「訂了又棄單是啥概念…突然不餓了？」。

外賣員將客人棄單後的餐點送給街友，希望不浪費食物。（fb群組「爆怨公社」圖片）

有網民不解，為什麼客人們下單之後可以取消，但據熟路網民的說法，「客人不領，不接電話，超過10分鐘，單會取消，餐點外送員自行處理」。也有食店店家在帖文稱，不時有被外賣員取走的餐點被莫名其妙取消，另外若送餐人員找不到地址或者訂餐的客人，回報後就視作棄單，送餐人員要自行處理；如果是網上付款，信用卡會照常刷錢，如果是貨到付款就由公司負責，但如果店家未正式接受客人交付的訂單，系統會退款給客人。

不過也有網民認為有時棄單真的是迫不得已，因為常常要等1小時以上，「看什麼原因棄單吧，本來顯示15分到過沒多久變23分，然後變1小時，晚餐等到變宵夜，能不棄單？」。