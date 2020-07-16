楊丞琳上載親吻照勁詭異　陳妍希雙腿恐怖消失　網民：找不到

台灣「國民女神」陳妍希自從結婚生B後，一直積極運動Keep fit，近日就跟好姊妹楊丞琳一起上Zumba課堂。楊丞琳其後更將跟她「嘴對嘴」的閨密照上載facebook，不少人都大讚兩美女做完運動仍然神采飛揚，但更多人被照片嚇壞，驚叫「陳妍希的腳去了哪裏？」瞬間變成詭異照，因而引起熱議。

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從楊丞琳上載fb的照片可見，兩人雙手互搭對方肩膊，瞇上眼一臉陶醉地親吻，上身亦微微向前傾。不過有網民發現，陳妍希的雙腿似乎消失了，就只剩下深藍色的T裇，「看了兩分鐘都找不到」，更上載Dcard討論區分享。

陳妍希自從結婚生B後，一直積極運動Keep fit。（陳妍希FB圖片）

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有網民畫圖解釋為何有這樣的錯覺，指陳妍希身子向前傾得較楊丞琳多，差不多45度角，而其T裇前後不同，前面是深藍色，後面則是啡色格紋，驟眼看的確像地板，而衣服下的淺色熱褲亦相當短，不易察覺得到，「雙腿跟地板融入了」，令人誤以為「沒有了下半身」。

網民都笑言看很久才能找到雙腿的位置，亦指「第一次看對，第二次又看錯」，甚至有人稱即使有圖片支援，還是看不懂呢。