凍齡李若彤十多日練成「冰塊腹肌」　網民狂讚：一定練了玉女心經

常言「歲月是把殺豬刀」，無人能敵得過時間，然而這句話在「最美小龍女」李若彤身上似乎沒有效用。年約半百的她昨日於微博分享近況，稱經過十多日不間斷的「恆常訓練」，意外獲得如冰塊般的六塊腹肌。粉絲看過相片紛紛驚嘆，大讚她體態完美，根本看不出老態，笑言她「一定是練了玉女心經」，又羨慕歲月待她「非常溫柔」，令帖文極速登上微博熱搜。

「最美小龍女」李若彤分享近照，大曬六塊腹肌，引來不少杪絲大讚。（李若彤微博圖片）

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近年主要在內地發展、在微博擁有逾500萬粉絲的李若彤昨（15日）於微博分享近照，可見勤於健身的她體態一向保持於最佳狀態，無論是身型或外貌也被「凍齡」，完全看不出已到中年。

李若彤毫不忌諱分享24年的對比照，將去年的樣子直接與1995年的小龍女劇照放於一齊，看上去猶如「不老」。（李若彤微博圖片）

李若彤貼出的自拍照可見，去年11月的她已經非常fit，擁有令後生女也羨慕的小蠻腰。至近日她稱，經過十多天不間斷的恆常訓練，意外地獲得六塊腹肌，相中可見她不但擁有馬甲線，更練成如冰塊般的腹肌，以及結實又線條明顯的手臂。

除了腹肌照，她更毫不忌諱分享24年的對比照，將去年的樣子直接與1995年的小龍女劇照放於一齊，看上去猶如不會老。大曬靚相的她也不忘鼓勵粉絲：「不管多少歲的你和多少歲的我，只要努力，沒有做不到的。看，其實不僅不影響美感，還能令拍攝效果更好！」

粉絲看過照片紛紛驚嘆，時間在李若彤身上幾乎沒有留下痕跡，「歲月待你真溫柔」、「不管怎樣歲月都遮掩不了你身上的光芒，歲月從不敗美人」、「一定是練了玉女心經」。亦有人大讚她至這個年紀也對身型有要求，可見毅力驚人，「古墓派果然不簡單，姑姑請收我為徒吧」、「逆年生長的姐姐有天生的美貌和自律」。