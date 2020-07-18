爸爸暈倒失救亡　15歲台男學急救彌補遺憾　今助婦人CPR救回一命

學習急救隨時能救人一命，台灣彰化縣一名六旬婦人早前出門倒垃圾時，疑似在烈日當空下突因心肌梗塞暈倒，一名15歲中學生見狀即跪地為她做心肺復甦法（CPR），直至消防員到場將婦人送醫，最終得救。當地消防大讚該名青年的見義勇為，更透露對方學習CPR的契機緣於去年喪父的悲痛經歷。

台灣一名15歲青年去年痛失愛父，他後來學習急救；直至最近，他在路上遇到有婦人暈倒，立即上前急救，成功救回婦人一命。（fb「我愛鹿港小鎮」）

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據台媒報道，婦人在周一（13日）下午出門倒垃圾，未料突然暈倒路邊，路經該處的15歲楊姓青年立即上前為婦人做CPR，抵着高溫重覆按壓胸口至少10分鐘，直至救護車到場，幸好婦人送院後沒有生命危險，避過鬼門關。

彰化縣消防局埔鹽消防分隊隊員宋明哲表示，由於事發時鹿港分隊前往另一火燒船現場，故只能調派較遠的埔鹽分隊，幸好有楊姓青年挺身而出，爭取救護車駛至鹿港的12分鐘，婦人送院後5分鐘亦已恢復心跳，「就是有初期的CPR，才得以讓大姐在加護病房獲得良好照顧」。

事發當天天氣炎熱，氣溫高達39度，就連到場的消防員都被曬傷（圖），但青年救人時跪地10多分鐘，只為婦人能在救護車到場前保住一命。（彰化縣消防局）

宋明哲指出，事發當天彰化的氣溫高達攝氏39度，非常酷熱，連他自己都曬傷，但該名青年卻跪地施救10餘分鐘，讓他看了也很感動。他續指，救人青年的父親原來在去年時暈倒，可惜現場沒有人懂得CPR急救，父親因而離開人世，他於是在學校學習CPR，今次剛好看到有人不適，便上前急救，彌補了未能拯救亡父的遺憾。