不忍外勞同事大熱天時瞓露台地板　台女護超暖舉動感動網民

近日天氣炎熱，即使留在室內也容易出汗，如要長期留在室外就更辛苦。有台灣女護士日前發文，指有天加班時意外發現外籍勞工同事在大熱天時睡在露台的地板休息，一問之下才知對方擔心睡在室內的梳化會影響觀感，於是才出此下策。女護士回家後她即決定自掏腰包購買兩張摺疊床放在公司，令同事相當感動。事件獲網民激讚瘋傳，傳至院長都知道，最終費用由院長負責。

台灣1名女護士發現外勞同事要在烈日下睡在露台地板午休，不忍心下即時自掏腰包訂購2張摺疊床，院長得知後大為欣賞，決定負責費用。（fb群組「爆怨公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該名女護士早前於facebook群組「爆怨公社」發文，稱有天於機構加班，忙碌期間要請教1名外籍勞工時，因而看到她們午間休息的環境。沒想到在同事的帶路下走到1個長廊露台，看見外勞同事在地上隨便鋪了紙皮及薄棉被便小睡休息，「頂著34度的大太陽，又悶又熱的環境，我的照服員同事竟然在這邊午休！這裏不是工地，她們也不是遊民，我的外籍同事竟然睡在地上」。

女護士感到不能接受，追問之下得知外勞同事擔心睡在冷氣房的梳化會影響觀感，甚至被家屬投訴，導致被記名處罰或被罵，故近日一直在戶外輪流休息。她直言聽到對方的苦衷感到非常憤怒，情緒久久沒法平復，「心想這是哪個良心被狗啃的人要這樣子對待別人，腦中閃過如果以後我的女兒去國外賺錢也受到這種對待時，我會感受如何？」。

女護士認為，生而為人，即使是外勞，基本的睡眠跟吃飯需求亦理應被滿足，因此回家後立即訂了2張摺疊床，打算捐給機構讓外勞午休時可以小睡。她指到貨後，外勞同事看到摺疊床非常興奮，「很開心的在上面試躺，很開心的把原本鋪在地上的紙箱收掉，把棉被鋪在躺床上，一直對我說謝謝」，讓她覺得付出十分值得，「覺得我又做對一件事了！覺得我沒愧對於我考到的護理執照，我覺得我對的起自己的良心了」。

台灣1名女護士發現外勞同事要在烈日下睡在露台地板午休，不忍心下即時自掏腰包訂購2張摺疊床，院長得知後大為欣賞，決定負責費用。（fb群組「爆怨公社」圖片）

+ 2

事後女護士補充，指事件傳到院長的耳中，院長很欣賞她對外勞的關心，決定負責摺疊床的費用。女護士指，起初因沒有事先報告便購入摺疊床，故沒打算向公司拿錢，事件令她再次思考作為護士的初心，「妳說我會因爲買了兩張床就沒錢吃飯嗎？不會。但我會因爲沒買這個床而吃不好睡不好！嗯，這就是我工作想賺的價值感」。

帖文上載僅1天已獲逾萬名網民讚好，不少人稱讚女護士「人美心善」、「真心替能跟妳一起共事的同事感謝妳」、「謝謝妳讓外籍勞工感受到台灣人的人情與溫暖」。亦有人指出人人也能像樓主一樣，努力讓「人人生而平等」的概念變成事實，「這個世界上就是需要你我這種人，無私奉獻自己的愛心。人人皆為平等」、「我們應該是多元融合的社會，才能接納各方的人材，社會才會和諧進步」。