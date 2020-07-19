日本「巨胸教煮」YouTuber有身材有實際　教煮美食胸前變廣告板

新冠肺炎（COVID-19）疫情肆虐全球，令許多人的生活習慣改變，選擇留家而減少外出，不少人更會上網看影片學習煮食。日本美女YouTuber「Kuma Cooking」近日成為網民熱議對象，只因她擁有驕人上圍，拍片教煮食時不忘大曬巨胸，令一眾粉絲坦言不知視線放在哪裏好。

Kuma在片中不時穿上緊身T恤，令巨胸在背食後若隱若現，有網民直言視覺上十分震撼。（Kuma Cooking@Twitter圖片）

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拍片的日本女生Kuma原本是OL，於去年開設YouTube頻道「くまクッキング」（Kuma Cooking），在片中教觀眾烹調當地日常煮家菜，有時更會分享日常吃飯時的模樣，結果瞬速獲得一眾粉絲追蹤，至仍已有逾20萬名紛絲訂閱。

Kuma除了靠廚藝吸睛外，其豐滿身材更是另一賣點，Kuma在片中不時穿上緊身T恤，巨胸在美食背後若隱若現，有網民直言震撼視覺令人「很難專心看下去」。

日本美女YouTuber「Kuma Cooking」在疫情時期成為網民熱議對象，全因她擁豐滿身材，拍片教煮時不忘大曬巨胸。（Kuma Cooking@Twitter圖片）

Kuma在片中教觀眾烹調當地家常菜式。（Kuma Cooking@Twitter圖片）

其實Kuma非常懂得運用她的身材，投行YouTuber行列後吸引到不少廣告商，她會在片中穿上印有廣告字眼的白T恤，讓巨胸即變廣告板，大收宣傳之效。而她的獨特賣廣告方法更在東京街頭的電視出現，網民大表佩服。

（Kuma Cooking@YouTube）