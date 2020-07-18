日男星三浦春馬自殺亡　《進擊的巨人》主角　曾與新垣結衣傳緋聞

曾主演真人電影版《進擊的巨人》與《銀魂2》的日本高人氣演員三浦春馬，今午被發現在家中上吊，送院後證實不治，終年30歲，事件震驚全日本。三浦春馬3天前在個人IG留下最帖文，貼出照片為新劇宣傳《錢的盡頭是愛情的開始》，呼籲大家收看，沒料到突然傳出噩耗。

三浦春馬主演的日劇《錢的盡頭是愛情的開始》預定9月播出，他3天前在個人IG貼出劇幫忙宣傳，沒料到成為他的最後帖文。（三浦春馬ig圖片）

+ 6 + 5 + 4

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

日本傳媒報道，三浦春馬今天原本有工作卻沒現身，工作人員於下午1時許到其位於東京港區的家中查看時，發現他在屋內上吊，立即報警，惟三浦春馬送院後證實死亡。

日本女星新垣結衣曾傳與三浦春馬戲假情真。（《逃避雖可恥但有用》劇照）

+ 2

童星出身的三浦春馬，早於1997年已參與演出，童年時樣子可愛，長大後成為帥哥，2007年因演出《戀空》走紅，曾與多位女星傳出緋聞，包括在演出《戀空》時被傳與新垣結衣戲假情真，以及與「國民情人」蒼井優傳緋聞。他其後與知名舞者菅原小春相戀，但戀情僅維持1年多便分手，近年被發現與同門師妹三吉彩花深夜約會，兩人一起浦吧喝酒，可見三浦春馬身邊不乏美女好友或伴侶。

+ 2

在演藝事業方面，三浦春馬曾主演多部由漫畫改編的真人版作品，其中在《進擊的巨人》中飾演男主角艾倫，又在《銀魂2》飾演伊東鴨太郎，其他作品還有《極道鮮師》、《14歲的媽媽》、《血色星期一》等，而他主演的日劇《錢的盡頭是愛情的開始》預定9月播出，他3天前在個人IG貼出劇幫忙宣傳，沒料到成為他的最後帖文。

（綜合）