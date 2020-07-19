靚仔患罕見病變「折疊人」頭貼大腿　歷4次粉身碎骨手術終可抬頭

命運弄人，內地湖南1名男子是得高大英俊，詎料18歲時證實患罕見的強直性脊柱炎，脊骨逐漸彎曲，最終嚴重得令身體如同「摺疊」，下巴近貼大腿頭抬不起來，28年來過着「不見天日」的黑暗歲月。患者一直由母親貼身照顧，慈母從來沒有放棄病兒，近年帶兒子到深圳大學總醫院接受治療，經過4次「粉身碎骨」的手術，患者終於再次站起來，頭部終於可以望向天空，至上月13日更已出院，整個過程被拍成紀錄片。

李華是世界罕見的「3-on折疊人」，即「下頜緊貼胸骨、胸骨緊貼恥骨、面部緊貼股骨」。（網上圖片）

李華在18歲病發前，是高大英俊的帥哥，當時對生命充滿期盼。（網上圖片）

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來自湖南永州的李華是世界罕見的「3-on折疊人」，即「下頜緊貼胸骨、胸骨緊貼恥骨、面部緊貼股骨」。他於18歲證實患上強直性脊柱炎，這種炎症有「不死的癌症」之稱，屬自身免疫性疾病，在關節處產生的炎症，令四肢的關節、脊柱的椎間盤纖維化、骨化，令原本可以靈活轉動的部位變得僵硬，再轉動不了。該炎症的患病人數逾50萬，在部分南方沿海地區發病率大約是千分之一。

李華如今已46歲，他自從患病以來28年都無法工作，母親由40多歲開始照顧兒子，現已72歲了，在病情惡化下，李華的身體更呈完全摺疊狀態，無法直立行走或平躺睡覺，長期變型的身體令內臟受到壓迫，心肺長期受損，不知能生存多久。

在偶然機會下，李華的媽媽知道深圳大學總醫院的陶惠人教授，或許能為兒子帶來一絲希望，她即帶兒子往求醫。陶惠人醫生當時形容要救治李華，難度相當於「登上珠穆朗瑪峰」，判斷不論做不做手術，病人都有極高的截癱甚至死亡的風險。

經過4次的手術，李華重新站起來了，更可依靠輔助工具緩緩行走。（紀錄片截圖）

經過多次研究，醫生團隊決定為李華進行4次「粉身碎骨」的手術，包括將兩側股骨打斷，讓其臉和大腿之間的空隙變大，矯正頸椎後凸，讓他能夠抬起頭來、直視前方；矯正腰椎後凸畸形，恢復脊柱正常的直立曲度，最後是進行雙側髖關節置換，使他能有機會站立行走。

經歷4次手術後，李華終於重新站起來了，亦可抬起頭如常人平視這個世界，他表示「很開心，自己能平躺了，20多年沒有平躺著睡覺」，他亦很努力進行物理治療，可以依靠輔助工具緩緩行走。

李華從去年6月13日入院、直到今年6月13日才出院，足足過了1年時間，他的故事亦被拍成紀錄片《打開折疊人生》。