細公司學做事大公司學辦公室政治？　網民熱議大細公司比較

不同的公司各有不同的文化，做大公司還是細公司好是永恆的話題，網民在連登討論區再次熱論大公司和細公司的比較，有人指細公司很多事情要「一腳踢」，訓練出員工不同的技能，但同時細公司相對不講究工作方法，可能因此「學壞手勢」。。

有網民指大公司辦公室政治多，不過亦有網民不認同，反指「細公司先容易分黨派...大公司就熟自己部門同事」。（《愛回家》劇照）

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過往做過的公司可能會影響往後的工作習慣，有網民就在連登討論區以「大公司出黎既人vs細公司出黎既人」發文，熱論在大公司和細公司工作的差異。樓主指他認為「細公司既人send email係豪放啲」，亦不太會聽弦外之音，「好多時啲老屎忽講野有骨佢都唔知」。

有在極大公司和極細公司做過的網民就看透世情地說，「大公司係學做人細公司係學做事，剛剛出嚟要學做事嘅年紀要去細公司，學咗嘢出嚟邊度都可以立足，學完嘢要上位啦，就要去大公司學政治學手段。」看來不少人都認同該網民的留言，獲逾千人正評。不過對於大公司辦公室政治多，細公司同事比較易相處，有網民就不認同，反指「細公司先容易分黨派...大公司就熟自己部門同事」。

有網民則指大公司看似職責分明，但其實也很容易推卸去其他部門。（《愛回家》劇照）

大小公司的工作方法和分工的不同都是網民討論的重點，有人指細公司責任很亂，很多事情要「一腳踢」，有網民就分享自己曾「要幫老細搬屋」，不過部門多，看似職責分明的大公司，其實也很容易推卸去其他部門，「大公司學識將所有嘢都推比另一條team/department就得」。

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