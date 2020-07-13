老細自稱好健康堅持唔戴口罩：我有做運動　網民批隨時全公司中招

新冠肺炎疫情又見爆發，市民防疫意識再次緊張起來。不過有網民發文分享，指公司老闆從來不會戴口罩，又自稱身體健康，只要其他人有戴口罩就可以，令樓主無言以對。其他網民看到樓主的經歷之後，都覺得十分氣憤，直指全公司隨時因為老闆一人而全體中招！

本地第三波疫情爆發，有市民趕到藥房購買防疫物資，但亦有網民分享指老闆堅持不戴口罩。（資料圖片／陳家怡攝）

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樓主在facebook群組「柴灣人柴灣事」分享，說現時肺炎再次爆發，全公司的員工上班時都有戴口罩，「唯一係個老闆，係未見過佢戴」。原來老闆認為，員工們有戴口罩，所以他不需要戴，「又講話佢好健康又做好多運動，所以唔使戴」。

有網民認為，身體健康有做運動並不代表不需戴口罩，「網球一哥祖高域都中招啦」。有人則指出，老闆不戴口罩會成為防疫缺口，最壞情況於染病之後可以傳染給全公司，建議樓主及同事應該想方法令老闆戴口罩。

港大感染及傳染病中心總監何栢良今日接受電台訪問時指出，現時香港疫情並不樂觀，政府應盡快收緊防疫措施，更建議政府強制市民戴口罩。上月亦有美國研究證實，戴口罩可以阻止病毒傳播，研究提到意大利北部及紐約市在實施口罩令之後，感染率以每天3%的速度下降，相反其他地方卻上升。

↓↓↓ 新冠病毒在不同溫度失去感染力時間 ↓↓↓

↓↓↓ 易藏病毒陰濕位 ↓↓↓

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