懷龍鳳胎遭奶奶要求只留男嬰　理由勁離譜　台女堅決退婚：太自私

有子有女是不少人的夢想，如果能一次過擁有，生一對「龍鳳胎」也是運氣，不過台灣一名懷有龍鳳胎的準媽媽竟被前男友家人埋怨「為什麼不是兩個都是男生」，甚至想減胎犧牲掉那個女的，以免分薄男的養份，準媽媽覺得前男友家人實在非常自私，日後難以一同生活下去，因此決定退婚。

樓主懷有一對龍鳳胎，想不到被婆家要求拿掉女孩。示意圖，非涉事嬰兒。（資料圖片）

該名台女在討論區「Dcard」發文，題為「退婚就是爽」，樓主指自己今年24歲，和前男友交往一年多，本來已經談婚論嫁，更懷了一對龍鳳胎，本來想先去登記，明年再補辦婚宴，「婚紗拍了，餐廳也訂了，沒想到我們會因為小孩的性別而無法結婚」。

她指現在懷孕3個多月，在還不知道雙胞胎性別前，前男友和他父母都對她很好，非常照顧，沒想到在知道是雙胞胎後就變了，「一直怪我說為什麼不是兩個都是男生」。

她質疑前男友全家都是中醫師，「難道不知道孩子的性別不是我能決定的嗎？」，而且更要求她減胎，把肚內的女嬰拿掉，「原因是他們不想要女孩，希望犧牲掉那個女孩能讓肚子裡的男孩更健康，讓他的養份不會被分攤掉」，樓主覺得不能接受，明明兩個孩子都是健康的，「怎麼能讓你犧牲掉一個去成全另外一個」。她直斥因為不想要女孩而把嬰兒拿掉太自私了，「難道你就沒有母親嗎？沒有母親怎麼會有你們了」。

最終樓主退婚了，她指人生真的好難，遇到了自私的婆家更難生活下去。（《BB來了》劇照）

最終樓主退婚了，她指就算之後照顧孩子會很累、很辛苦，但至少能給孩子平等和尊重他們的家庭，不會讓他們活在被歧視被欺負、被人嫌棄的家庭，就算之後再辛苦這樣做也是值得的。

樓主亦補充她前男友的父母是生「孖兄弟」的，所以才會要求樓主生兒子，「他大兒子（我前男友）因為前陣子發生車禍有傷到，所以無法再生了，他小兒子的老婆本身身體有狀況無法懷孕，所以他們家無法有孫子了。」。

不少人都支持樓主的決定，並為她要一人照顧兩個孩子表示加油：

同場加映：更多奶奶無理要求

+ 3 + 2