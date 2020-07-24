康文署封灘　荃灣麗都灣膠帶封樓梯似結界　網民：啲人咪又走入去

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，政府近日宣布延長限聚令至年底，多項社交距離措施亦收緊，康文署亦暫停開放戶外場地，並加強封閉泳灘，有網民於荃灣麗都灘發現整條樓梯被紅白間條膠帶重重圍封，猶如蜘蛛網一樣，不少網民亦笑言膠帶陣像結界，「邊個咁有心機織個網」。

膠帶猶如繩網陣一樣，把樓梯由上至下封住。（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

該網民近日於facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」上載相片，表示於荃灣麗都灣發現整段通往泳灘的樓梯被用紅白間條膠帶圍封。相中可見，膠帶猶如繩網陣一樣，把樓梯由上至下封住，相信是防止泳客在封灘期間自行走入沙灘暢泳。

不少網民表示驚奇，「好似蜘蛛網」、「嘩，Mission Impossible」、「邊個咁有心機織個網」、「會唔會太得閒」。

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《香港01》有記者昨日（23日）到現場視察，發現有人已剪開綁在樓梯上的膠帶，沙灘上更有10多個泳客曬太陽、打球，甚至在無救生員的情況下於海中暢泳。泳灘內的沖身設施本已全部關閉，但有泳客卻「爆鎖」在傷殘人士廁所沖身，更甚有人在洗手間外大便，衛生情況極不理想。

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網民認為圍封做法多餘，又批評部份人士不自律，「算吧啦，啲人咪又係走入去」、「一把較剪都剪開晒啦」、「好自私」、「出少陣街係咪會身痕，痴線」、「啲人如果真係自律就唔使用膠帶啦」。

（fb群組「巴打絲打 Facebook Club」）

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