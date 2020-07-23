公園涼亭被膠帶圍封　街坊懶理照坐歎報紙　網民：入咗結界

本港爆發第3波新冠肺炎疫情，政府早前宣布將延長限聚令至今年年底12月30日，康文署戶外設施亦須暫停開放，直至另行通知。有網民日前於facebook上載相片，表示在公園目擊兩個男女竟越過圍封的膠帶，徑自闖「禁區」坐在涼亭內看報紙及手機，二人疑未有戴上口罩，完全無視禁令。

有網民日前於facebook上載相片，表示在公園目擊一對男女街坊越過圍封的膠帶，徑自闖「禁區」坐在涼亭內歎報紙。（fb群組「巴打絲打Facebook Club」圖片）

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該網民於fb群組「巴打絲打Facebook Club」上載相片，相中可見公園涼亭已被紅白間條的膠帶重重圍封，膠帶上寫着「康樂及文化事務署」，柱子上亦貼上告示提醒市民切勿入內，然而兩個沒有戴口罩的中年男女懶理告示，越過膠帶在涼亭閒坐看報紙及手機，看似相當寫意。

樓主見狀表示無奈，網民亦感到驚訝，不解二人為何可以無視膠帶闖入「禁區」，「呢啲就係忘我嘅最高境界。」、「佢地真係隔離梗喎。」、「搞到好似boxing擂台咁！」、「世界將我包圍，誓死都一齊」。有人更笑指他們是特工，「啲膠帶成條紅外線咁」、「Mission Impossible」。

（fb群組「巴打絲打Facebook Club」）

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