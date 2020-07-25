台詐騙男團訛稱「單蛋」兼失戀　成功騙15名女子網戀　下場超慘

為什麼不去當編劇呢？台中蕭姓男子因財困，決心與另外7男組成「假戀愛真詐財」集團，向海外女華人下手，從網上下載高大帥氣男子的照片，充當是大頭照引女方上勾。蕭男為求迫真，還編了許多款講稿劇本，例如前女友患腦癌慘死類的韓劇情節，還有因車禍右腳骨折要切除1顆睪丸等，想激起女方母性，從而伺機騙財。雖然有15名女子中招墮入網戀，但在願意匯款前，集團僅成軍2個月已被警方搗破，蕭與同黨均被捕，成為真正「人生輸家」。

騙徙在台中租屋做詐騙中心，再從交友網找海外華人女子作目標。（示意圖／資料圖片）

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案情指，蕭男因為缺錢，與綽號「蕭邦」的男子合謀，組成「假戀愛真詐財」集團，自2017年3月開始，計劃向海外華人女子下手行騙。蕭男在組織中負責招募成員及管理，蕭邦則每星期提供2.4至4.5萬元台幣（約6300至1.2萬港元）作蕭男等7名成員的生活費，並在台中租屋作「網路詐騙機房」。

蕭男等7人先在交友網站物色目標，並從網上下載一些高大英俊的男子照片，發給女方訛稱是自己，引對方上勾；成員訛稱是在「香港維港投資集團有限公司」工作的台灣人，屬高層主管，負責企業管理、期貨投資及農產品進出口等工作。

蕭男的詐騙戰術，是先激發目標女子的母性，他特意編造了一趡講稿劇本，內容包括韓劇味濃「前女友在結婚前發現患腦癌離世」、「曾經離過婚」是失婚帥哥等虛假情史，又自稱身體因傷有缺撼傷，「曾經車禍導致右腳骨折及切除1顆睪丸」等，更會強調喜歡「善良孝順感情專一的女孩」等，撩起孤單女性的同情心，等目標心軟後就以經濟困難或希望投資農產品等原因，要求對方匯款。

為了進一步搏取目標信任，組織還會對女性強調對未來已有規劃，例如希望與對方找個地方做小生意再生２個寶寶，並介紹香港的景點，包括太平山頂、蘭桂坊、淺水灣海灘及黃大仙祠，以增加可信度。

蕭男還在微信設立了一名字相當中二病的群組「別在抖腳的時候說愛我」，讓成員每天匯報詐騙進度，雖然已成功有新加坡、美國、西班牙等地15名華人女子上勾，但暫未有人願意匯款，正當集團靜候「收成期」到來，但僅成軍2個月，集團已被警方搗破。

警方在2017年9月28日成功逮捕蕭男等5人，日前他們因違反組織犯罪防制條例等罪，被法院判處1年至2年10個月不等刑期，但蕭邦等餘下3名成員仍然在逃。

（綜合）