失婚女與閨密「契哥」網戀　未見面借54萬　一個電話揭發狗血真相

現實永遠比電影情節荒謬！內地佛山一名失婚女子，經歷婚姻失敗急於重組家庭，與閨密的「契哥」發展一段網絡戀情，甜言蜜語攻勢下即使未曾見面，照樣借給對方50多萬元人民幣（約54萬港元）應急。二人網戀一年多後，在一聚會中，女子心血來潮想突擊打給「男友」，結果坐在一旁的電話響起了，方揭發整宗騙案。

小虹和梁姓女子是閨密，甚至讓對方搬進自己家，對她介紹的對象深信不疑。（示意圖）

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失婚女子小虹和梁姓閨密相識於2018年12月，份屬公司同事又常常逛街吃飯，成為好朋友，更打開心扉坦承婚姻失敗之痛，閨密願成聆聽者加以安慰，久而之閨密還搬到她的家同住。

翌年4月，閨密想介紹契哥「梁某生」給小虹認識，又指契哥在海南經營酒店，條件很好，就將對方微信給了小虹。雖像騙案開頭，但小虹相信閨密，而且「梁某生」微信頭像很帥氣，心生好感，二人聊天的過程中，小虹覺得他為人很體貼又對自己關懷備至，心防徹底被攻陷，很快認定戀愛關係。

不久後，男友向小虹坦白，自己已婚但正和妻子打離婚官司，承諾離婚後馬上娶她為妻，可惜因官司影響，自己名下資產不可動用，但剛好家人生病，自己又急於還卡數，希望小虹借錢應急，先轉帳給契妹，再由契妹轉給他。

結果2019年9月至2020年5月，小虹轉了近47萬元人民幣給男友應急。小虹其實沒有這麼多錢，其中有15萬是向母親借的，其他是朋友借的，還有部分要是網上貸款得來的。

揭發原來是狗血騙局：

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梁姓閨密因詐騙罪被捕。（微博圖片）

小虹其後發現，原來「梁某生」是虛構人物，是閨密給自己設的陷阱，1年多以來自己深愛的男友竟是她最信任的閨密。5月4日，小虹和閨密難以和解想報警，閨密一度用自殺威脅，又重施故技用另一個微信帳號扮「弟弟」威脅小虹，稱不撤案就將小虹發給男友的私密訊息公開，但此時小虹已不再信任閨密，決定報警。

日前，民警調查後拘捕梁姓閨密，她承認自己虛構身份詐騙小虹，前後一共騙了50多萬人民幣。閨密的家庭條不好，和小虹相處時發現她急於找另一半重組家庭，起初想藉此騙點錢，未料她輕易上當，隨後騙得更大膽，而前後騙來的錢她已經揮霍光了。