英女食Tesco烤雞　撥開醬汁現恐怖黑毛屍體　崩潰狂嘔12小時

都市人經常會吃到叮叮食品，是學生哥打工仔快捷之選，但這些預製食物原來都有伏？英國一名女子日前從大型連鎖超市Tesco買了一盒即食的意式烤雞盤，回家翻熱享用時，咬到一些以為是骨頭的異物，翻一翻看現原隻老鼠，之後身體不適嘔吐12小時，連忙到Tesco的facebook上載照片，叫大家別買即食食品。Tesco方面稱會全面調查事件。

英女在即食炸雞中發現死老鼠，原以為只是咬到骨。（fb圖片）

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英國杜倫（Durham）57歲的英國女子史密夫（Cath McCall Smith）日前到當地一家Tesco 買售價3.75英鎊（約37港元）的即食烤雞盤，包裝顯示是意式口味烤雞，上面有滿滿的醬汁。

史密夫回家翻叮後開餐，吃到後來咬到一些奇怪東西，最初以為吃到骨頭，將雞肉和醬汁移來移去檢查時，發現有原隻老鼠原隻反肚躺在醬汁上面，當場嚇過半死，隨即感到身體不適狂吐12小時。

她氣得將老鼠的照片上載到Tesco 的facebook頁面，並寫道「拜訪不要在Tesco 買任何即食食物」，又說自己吃完嘔了12小時。從照片所見，老鼠臉被醬汁蓋着，但可清晰看到牠的牙齒、長鬚、濕掉的黑毛，隱約可以毛看到伸長了的腳和尾巴。

有網民看完還說出惡趣味笑話，說包裝上寫明了意大利風味，羅馬人認為「睡鼠」（Dormouse ）是美食，所以很合理。外媒指Tesco承諾會全面調查事件，發言人表示重視每個客人的投訴，目前已就事件跟進調查。

（綜合）