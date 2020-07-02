太和街市天降肥美老鼠　直墮腸粉碟撈汁　網民：泊車都冇泊得咁靚

食肆衛生情況經常引起市民關注，如果進食時「天降」老鼠，認真不開胃！有街坊昨日（1日）在太和街市小食店，驚見一隻超肥美的老鼠，躺臥在已吃完的腸粉碟上，與各類熟食只是一塊玻璃之隔。網民看到照片都大呼誇張，「降落點咁準確，成份餐咁」。

網民James在facebook群組「Tai Po大埔」上載照片，只見老鼠約手掌般大，剛好「降落」在盛裝腸粉的碟上。（受訪者提供圖片）

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網民James在facebook群組「Tai Po大埔」上載照片，只見老鼠約手掌般大，剛好「降落」在盛裝腸粉的碟上，碟上還有甜醬豉油等醬汁和用過的竹籤，與魚蛋、煎釀三寶等小食只隔着一塊玻璃。James向《香港01》記者表示，事發於昨日傍晚時分，突然一隻老鼠從天花板掉下來，周圍傳出幾聲尖叫，但其他目擊整個過程的街坊繼續排隊買小食，「我都估唔到大家咁淡定」，其後他已離開，未知店員最後如何處理。

網民看到照片都大驚，「我尋日先食完」、「好有陰影，唔敢再去食啦」，但有人則認為小食店是無辜的，應歸究街市衛生問題，又認為有假天花的地方都容易出現老鼠；有網民則笑言樓主捕捉得很好，老鼠亦跌得剛好，「泊車都冇泊得咁靚！」

《東張西望》早前直擊大成街市鼠患問題

領展發言人回覆《香港01》查詢，指太和街市由街市整體承租商營運，商場辦事處已提醒承租商加強清潔及注意環境衛生，並會與承租商進行針對鼠患的聯合清潔行動，以助改善有關情況。太和街市發言人則表示，正在了解及跟進事件，強調一直非常注重街市的環境衛生，除了日常清潔，並會定期進行防蟲滅鼠工作，包括放置滅鼠藥餌等，致力為街坊提供安全舒適的購物環境。

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