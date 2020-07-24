榴槤核驚見蟲蟲鑽出　手指尾咁大嚇親網民：唔敢再食！

不少愛榴槤的人尤其喜歡其獨特味道，但美食下肚最怕吃錯東西。有網民昨日分享一段駭人影片，看到一件吃到幾乎只剩下核的榴槤，竟有一條大小如手指尾的蟲「破核而出」，非常噁心，嚇得樓主上網求教：「大家教下我可以點做。」

有網民昨日在元朗一間連鎖超市買榴槤，回家享用時卻發現有蟲鑽出。（fb「今晚煮乜好」）

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樓主在facebook群組「今晚煮乜好」發帖，表示昨日從元朗連鎖超市一田買來榴槤，回家享用時才看到令人震驚的一幕，稱「食到嗰舊最尾先發現」，一條紫色的蟲鑽破榴槤核，洞囗原本被果肉包裹，因此難以被人察覺。據帖文附載的影片可見，樓主用筷子將蟲夾出，蟲的大小如手指尾，未見有蠕動，但可怕程度足以令在場的人大叫「我真係想喊」。

樓主崩潰得求教網民「大家教下我可以點做」，不少人則表示自己同樣第一次看到「榴槤蟲」，「好核突，第一次見榴連核有蟲」、「搞到唔敢再食榴槤」、「見到都想嘔」；但也有人反指「其實新鮮生果有蟲係常有嘅事」，並認為蟲在榴槤核內，店家很難及早發現，更笑言「條蟲有好高蛋白質」，慶幸樓主不是食了一半才看到，「好彩唔係見到半條蟲」。

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