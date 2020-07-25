masklab口罩7.25現貨發售　彩虹成人小童齊款　KF韓款改抽籤訂購

愈來愈多本地口罩廠推出彩色系列，為每日的抗疫生活添生氣。Masklab將於今日（25日）中午12時再度補貨，全部口罩款式均在網店以現貨發售，更新推出小童外科口罩，一盒138元50個非獨立包裝，材料與成人款相同，規格達歐盟最高標準EN 14683 Type IIR。另外，KF韓式口罩則改以周日（26日）抽籤訂購，詳情稍後公布。

masklab小童三層外科口罩有3種顏色選擇，包括白色、紫色及粉紅色。（masklab FB圖片）

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新推出的小童三層外科口罩有3種顏色選擇，包括白色、紫色及粉紅色，50個一盒非獨立包裝，適合4至9歲兒童使用，每盒售價由138元起，達歐盟最高標準 EN 14683 Type IIR。

KF韓式口罩改以周日（26日）抽籤訂購。（masklab圖片）

↓↓↓ 按圖各款口罩顏色+規格 ↓↓↓

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masklab口罩售賣詳情：

時間：7月25日中午起

地點：masklab網站

口罩款式及規格：

多色3層成人小童外科口罩：BFE逾99% 、EN 14683 Type IIR

多色KF韓式口罩：歐盟 EN 149 FFP1、與 KF94 相同非油性懸浮微粒子過濾率

**現貨售賣，兩個工作日內出貨

**不設自取服務

有關口罩交易之詳情(如時間、日期、地點等)，需留意有關商戶之最新安排。交易前請留意各網店或平台之條款及細則，並需自行承擔風險。如有查詢或疑問，請自行與相關商戶聯絡。為方便讀者，香港01僅作消息搜集，對相關交易概不負責。

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