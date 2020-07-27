日綜藝數盡最乞人憎女生行為：P圖淨係P自己　以唔試人氣食店為榮

電視劇《三十而已》大家都追了嗎？早前，「林有有舔許幻山冰淇淋」就火速登上熱搜。工作上認識的合作夥伴林有有，舔了許幻山的冰淇淋，許幻山看著冰淇淋傻笑，也吃了一口回味……後來，許幻山甚至背著老婆顧佳，偷偷和林有有聊天，還對人家說：你太壞了！

看到這裡日美醬都要氣死了，許幻山麻煩你清醒一點！我們佳佳子事業家庭兩手抓，雙商在線業務能力極高，你有什麼理由出軌？

而現實中，想必大家最討厭的也是這種。日本有個綜藝節目就採訪了女性路人和嘉賓，她們最討厭的「女性行為」有哪些？

唱K狂插失戀歌 合照P圖淨係P自己 點圖睇睇日本綜藝數盡最乞人憎女性行為：

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以上就是大家討論出的最反感的女性行為了，這裡面有你同樣不能接受的嗎？或者你生活中遇到過哪些讓你反感的行為，留言區和大家一起吐槽一下吧！

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