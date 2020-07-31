英國吉卜賽靈媒獲警方承認　20年來屢破奇案　究竟她看到甚麽？

「靈媒」即與靈體溝通的媒介，過往是不少靈異故事的題材。專門分享世界懸案的YouTuber「小烏」指，英國曾有女靈媒在20年間屢破奇案，還因此獲得警方公開承認能力。不過隨之而來的，卻是「打假神棍」對這名靈媒作出公開挑戰。到底她是否真的有通靈能力？

英國靈媒Nella Jones是以「天眼通」著稱的吉卜賽人。（YouTube頻道「腦洞烏托邦」影片截圖）

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據「小烏」介紹，英國女靈媒內拉瓊斯（Nella Jones），是以「天眼通」著稱的吉卜賽人。其最著名的通靈案件是在1974年幫助警察在北倫敦找到被盜的荷蘭巴洛克畫家維梅爾（Vermeer）畫作。從此內拉在20年間不時協助警方偵破大小的奇案。

「小烏」續指，內拉曾在英國70年代「約克郡開膛手」案件中大顯身手。當時約克郡發生連環殺人案，受害人大多都是性工作者，而且殺害手法殘忍，都是被揮動鐵鎚、螺絲批及刀的襲擊。單是1975年至1981年間便有13人遇害、7人受重傷，倖存下來的人都未能辨清行兇者樣貌。

正當警方一籌莫展之際，卻接到內拉兩度來電。她夢見兇手是一名卡車司機，名字叫「Peter」彼得，並在1980年準確預測了下一個女受害人特徵是有一頭烏黑頭髮，名字簡寫是「J.H.」。惟警方仍未能憑此破案，最終在1981年才成功逮捕「約克郡開膛手」。兇手名字正是彼得薩克利夫（Peter Sutcliffe），與內拉提及的線索吻合。

不過名氣反讓內拉飽受質疑，當英國警方在1996年公開承認其超能力後，她受到號稱「西方打假第一人」的詹姆斯蘭迪（James Randi）的公開挑戰。詹姆斯要求內拉在6件道具兇器中，找出真正的兇器，並說出案發經過。結果內拉只選中一件真兇器，卻未能說出案發過程。

有人認為內拉實則只是一名推理高手，也有人仍然相信她擁有通靈能力，至於真相就不得而知了。

【本文已獲「腦洞烏托邦」頻道授權】