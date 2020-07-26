結婚生子18載後發現妻子不是女人　細說最詭異奇情「中法間諜案」

一個男人有可能18年都沒發現妻子不是女人嗎？專門分享世界懸案的YouTuber「小烏」卻表示這是有可能。上世紀80年代，法國駐北京領事館工作的男子布爾西科（Bernard Boursicot），在當地邂逅年輕貌美的京劇伶人時佩璞，後者暗示自己是女兒身，甚至謊稱已經懷有前者的骨肉。最終二人在法國團聚後，因間諜罪被捕入獄。此時伯納德才驚覺妻子居然是男人，但為時已晚，一切都足以讓他身敗名裂了。

法國男子布爾西科在80年代北京邂逅年輕貌美的京劇伶人時佩璞。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

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據小烏介紹，法國男子布爾西科在1964年成為法國駐華領事館的一名會計兼打字員。他隨後在一場宴會上邂逅精通法文的京劇伶人時佩璞，並與之結為好友。惟當布爾西科準備返國時，時佩璞卻暗示自己並非男兒身，只是自小被父母當男孩子養，以及服食過男性荷爾蒙藥而已。

布爾西科信以為真，隨後與時佩璞墮入愛河，並與其在1965年發生了第一次性關係。由於時佩璞以東方女性含蓄為由要求關燈，所以布爾西科未有發現對方是男兒身的事實。時佩璞後來更向布爾西科表示，自己已經懷有其骨肉。

時佩璞謊稱為布爾西科生有一個兒子。（Youtube「腦洞烏托邦」影片截圖）

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二人往後仍然需要分隔兩地數年，才在1982年在法國一家團聚，當時兩人的兒子「時度度」已經16歲。其後美國中情局向法國政府通報指，法國駐華領事館曾有多份秘密文件外洩，懷疑是布爾西科所為。

結果事件在1983年曝光，時佩璞被揭發是男性身份，他與布爾西科的兒子為新彊維吾爾族的一名孤兒。布爾西科當下大受打擊，因為他不單要承受愛人的欺瞞，還受到當時社會對同性戀者的歧視眼光，於是在獄中自盡。幸而布爾西科最終獲救，只與時佩璞雙雙被判6年坐牢刑期。二人的故事，一度被指是間諜史上最詭異的一宗案件，後來更被翻拍成經典電影《蝴蝶君》。

【本文已獲「腦洞烏托邦」授權刊登。】