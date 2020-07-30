網上瘋傳露體狂「台中米娜」IKEA拍裸體照　引公眾關注警主動調查

在公眾地方裸露身體，難免會令人覺得被騷擾！近日台灣一名叫「台中米娜」的女子就因為多次在公眾地方裸體拍照，並放上twitter與網民分享，結果引起公眾關注，警方也在沒有報案人的情況下主動調查。台灣警方指，現時仍在確認女子的身份，認為女子涉嫌違反公然猥褻罪及妨害風化罪，罪成可被判監最多2年。

「台中米娜」會在twitter帳號上分享在公眾地方裸體拍攝的照片，最近一次就是在台中IKEA。（網上圖片）

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該名女子以網名「台中米娜」於今年3月開設twitter帳號，很快已經有2萬多名跟蹤者，她在帳號的自我介紹上已經有不少涉及色情的字眼，除了提及自己的身材是「161/50，34D」之外，更留下多個hashtag例如「情慾攝影」、「野外露出」等，更說「歡迎露出同好、情侶、夫妻、單女一起交流認識」，說自己的興趣就是拍攝和分享「露出照」，並歡迎捐款支持。

「台中米娜」會在twitter帳號上分享在公眾地方裸體拍攝的照片，最近一次就是在台中IKEA。照片中可見只穿深藍色長衣的她將鈕扣解開，胸部及下體完全沒有遮掩，坐在IKEA的不同家具上擺出不同的姿勢拍照，部分照片背景可見有其他人正在購物，十分誇張。其實除了台中的IKEA之外，「台中米娜」之前也到過其他地方拍裸體照，例如當地的三井Outlet、公車站及歌劇院。

由於「台中米娜」的行徑實在太過出位並引起廣泛關注，連台中警方亦都注意到事件，而現時她的twitter帳號已經關閉。台中警局第四分局大墩派出所就指，從報道中得知事件後已經立即聯絡有關商家希望可以調查女子身份，認為她的行為是為了追求刺激，已經涉嫌觸犯公然猥褻罪及妨害風化罪，罪成可判監最多2年，或罰款不多於9萬元台幣（約2.3萬港元）。