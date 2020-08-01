狗狗慘被棄養遺待拆樓宇　武漢醫護隔窗投餵　最終竟成「公務員」

棄養寵物已不應該，有主人竟將狗狗遺在荒廢大廈中等死！武漢第八醫院的職員約1年前在一棟待拆樓宇中，發現一隻被棄養德國牧羊犬，由於通道封死，他們用長鐵管將食物放入膠袋，經窗戶「滑」過去給狗狗。 雖然武漢之後爆發新冠肺炎疫情，但醫護仍堅持天天送食物，待疫情好轉後終找來動物組織救援，方發現原來狗狗一直在滿佈排泄物和垃圾的漆黑房間生活。幸運的是，這隻狗狗日前獲一名軍隊士兵收養，有望培養牠成為一隻軍犬，故事感動無數網民，紛紛稱：「流浪漢考上公務員了。」

德國牧羊犬被遺棄在一棟將拆卸的大樓，每天在窗邊等主人回去。（微博影片截圖）

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武漢市第八醫院的吳姓職員，約1年前行過一條平日不常走的樓梯，無意間看見對面樓有一隻德國牧羊犬。吳女大感好奇，因為醫院後面的這棟樓快將拆卸，裏面根本沒人住，隨後幾天她每次路過都見到這隻狗，牠常常趴在窗邊似在等人，她遂估計狗狗可能已被人棄養。

吳女問了一下附近的人，才發現這隻狗很小的時候跟主人住在該樓宇，但主人搬家時將牠遺棄。吳女都是狗主，得知狗狗一直在等主人回去時數度落淚，決定要幫這隻可憐狗，但去到大廈樓下才發現通道被塞死，人很難通過。她於是和醫護同事人急智生，找來一枝金屬管，將食物放入膠袋，再經窗子滑過對面樓給狗狗。

動保組織的義工成功爬上去，才發現狗狗一直生活在充滿垃圾及排泄物的房間。（微博影片截圖）

新冠肺炎爆發以來，由於武漢封城，狗狗所在的大樓一直未有拆卸，醫護人員百忙中還是每天抽空給狗狗送食物。隨疫情好轉，醫護們聯絡了當地的動保組織武漢市小動物保護協會，義工們趕到現場，順利爬入這棟廢棄大樓，驚覺狗狗生活了一年多的空間，已滿地排泄物及膠袋，環境非常惡劣，「基本沒地方落腳，臭氣熏天」。

由於狗狗長期無和人接觸，害怕得躲在角落發抖，但卻沒有作攻擊，經義工安慰後亦放下戒心，最後被抱走帶往檢查。吳女見狀也哭着摸摸牠的頭，目送牠離去。

獸醫檢查後驚訝狗狗在這環境下生活，身體卻很健康，指牠是一隻血統較純正的德國牧羊犬，雌性1歲多。義工們估計，牠還是一隻幼犬時已被獨留在不見天日的房內生活，對外面的事物都很好奇。武漢第八醫院的醫護們都有去動物醫院探望，甚至為狗狗捐款做絕育手術等，由於牠是在第八醫院獲救，便幫牠改名叫「八妹」。

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組織公開領養消息後，很多得知八妹故事的有心人都表示有意領養，其中更有部隊的士兵特意前往，說他所在的部隊知道八妹的遭遇後深受感動，想收養八妹讓牠當軍犬。雖然受訓後能否當正式軍犬還有待觀察，但義工覺得是個最好歸宿，更為此做足準備，笑稱為八妹帶了兩箱「嫁妝」，親自送牠到新家。

網民看完八妹的故事都深受感動，還祝賀牠「入編制啦！變成公務犬啦」，但亦不忘咒罵棄養牠的主人，「祝原主人也被關在黑屋子裡並且永遠不要被發現」。另外有網民提到，狗狗收入部隊後未必能成為正式軍犬獲得「軍藉待遇」，因為軍犬有血統要求，亦要通過服從訓練。不過其實許多部隊都有養類似的非正式編制軍犬，「絕對不缺吃喝，大兵們都會稀罕它，不缺愛了」，但有人稱德牧的個性聽明，而且八妹只有1歲多，經訓練還是有機會的。

（綜合）

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