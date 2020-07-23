解讀熱搜詞#很感激忠誠的狗　#如果可磊落做人你會更吸引　#打包

明星藝人當然愈紅愈好，但如果因為負面新聞而登上熱門搜尋，卻未必有正面宣傳作用。最近1周，梁漢文、楊千嬅、湯寶如突然成為搜尋大熱，其hashtag關鍵字包括#很感激忠誠的狗、#如果可磊落做人你會更吸引、#打包等，均受到網民熱烈關注。雖然3人受「關注」的原因各異，但不約而同都是因社交媒體帖文而成為導火線，甚至演變成政治立場問題，從側面看可見香港社會氣氛仍然嚴竣，名人隨時會因一句話引爆各方矛盾，惹來關公災難。

圖為3名藝人在過去一周的搜尋量比較圖表。（Google Trends截圖）

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近日梁漢文、楊千嬅、湯寶如近日先後在Google的搜尋量激增，是次比較涵蓋7月16日零時至22日零時，3人因應不同事件而人氣急升。

梁漢文：#很感激忠誠的狗

搜尋量激增藝人之中，最先成為熱搜的是「梁漢文」，其搜尋量在7月17日下午至晚上時分抵達高峰，最大原因是他當日宣布，其10月底在紅館舉行的演唱會因為新冠肺炎疫情而延期，於是激起一浪「梁漢文 演唱會」的搜尋熱潮。而在數天前，梁漢文因為與校長譚詠麟及葵青警區指揮官謝振中合照而惹來網民攻擊，有歌迷揚言以後不聽他的歌曲，之後梁漢文以一首「正氣歌」回應，並指自己因為尊重前輩而合照，沒想到影張相都會犯下大罪，「我問心無愧便是了」。

梁漢文早前因為這張照片而被網民圍攻，其後取消演唱會成為網民關注的高峰。（譚詠麟微博）

梁漢文以一首正氣歌作回覆。（梁漢文IG截圖）

梁漢文的「正氣」回應未能平息風波，不少網民以其《七友》的歌詞加上hashtag「＃很感激忠誠的狗」，以暗諷他是撐警。而與「梁漢文」相關的搜尋熱門中，隨了「梁漢文 演唱會」為第1名外，「梁漢文 譚詠麟」、「譚詠麟」、「梁漢文 謝振中」、「謝振中」4個字詞亦分別進佔相關搜尋的第2至5名。

楊千嬅：#如果可磊落做人你會更吸引

3名藝人中，「楊千嬅」擁有明顯較高的搜尋量平均值，相信與本身支持者數量較高有關，其搜尋量高峰見於7月18日中午時分。事緣她於16日上載自己25年前出道的造型照，分享心路歷程，惟帖文卻引來網民批評，指已經看清她的為人和立場，覺得她不配唱出多首由林夕、黃偉文填詞的名曲，不少網民更引用歌曲《楊千嬅》中的歌詞「＃如果可磊落做人你會更吸引」在其帖文留言，惟留言後來被刪除，令網上風波持續發酵。

楊千嬅出道已經25年，早前分享當年今日的照片，結果卻引來批評。（楊千嬅IG圖片）

與「楊千嬅」的相關人氣上升搜尋中，以歌詞「如果可磊落做人你會更吸引」激增最多，第4名則有「楊千嬅 習近平」，相信與網民想搜尋當年楊千嬅與習近平握手的照片有關。「如果可磊落做人你會更吸引」 及「楊千嬅 習近平」在熱門搜尋中分別排第4名及7名，可見搜尋量之多。

+ 7 + 6 + 5

湯寶如：#打包

令人意外的是，「湯寶如」的搜尋高峰是3人之間最高，其高峰搜尋量出現於7月21日晚上時分，而且增長速度呈直線爆發上升的狀態。主因是她日前到好友麥長青「麥包」的食材店打卡支持，兩日拍照打卡放到網上後，有網民留言「以為賣包！」，湯寶如卻留言回覆「係呀！同你打包啊！」，網民大感詫異，並猛烈批評她；即使事後湯寶如知道鬧錯人補鑊回覆：「沒有！沒有包賣的」，情況仍然持續，甚至演變成不同政治立場的指罵，現時已無法尋回帖文，相信已經被刪，惟湯保如上載部分留言截圖，表示會保留追究權利。

湯寶如打卡支持好友麥長青，結果引來網民批評。（網上圖片）

+ 3 + 2

「湯寶如」相關的人氣上升搜尋中，「麥長青」意料之中排第1，熱門排名中「麥長青」亦排第2。令人覺得意外的竟然是「梁漢文」竟然排第3，相信因為二人曾是情侶，碰巧他們近日也受負面新聞影響，實在「啱啱遇着剛剛」。

+ 3 + 2

梁漢文、楊千嬅、湯寶如3人雖然在搜尋量高峰上沒有交集，觸發搜尋量高峰的事件亦都沒有關係，但起因不外乎社交媒體上的帖文或留言，最後引起一眾網民批評甚至是罵戰，再變成政治立場的爭執，看來現時香港社會除了疫情，社會氣氛同樣壁壘分明。

有網民則指3人其實有共通處，因均是唱林夕的歌而令事業更上層樓，其中「很感激忠誠的狗」來自《七友》，在2003年面世後獲獎無數，當中更找來林海峰任導演，女主角則是Stephy鄧麗欣，該首歌令梁漢文事業創高峰、而「如果可磊落做人你會更吸引」則來自楊千嬅同名歌曲《楊千嬅》，是林夕為千嬅度身訂造；另外，湯寶如的代表作《感冒》，也是出自林夕的手筆。