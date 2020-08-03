疫情下都要居家做運動　Youtuber教深蹲健身、入門自衛3部曲

新冠肺炎疫情持續，不少人在家隔離變相減少外出做運動。專門介紹世界電競文化的Youtube頻道「ΣSigma二次元解密」曾訪問台灣一名有執照的健身教練，分享居家鍛煉方法及基本自衛3式。

教練建議可在家先嘗試做「徒手蹲」，以便鍛煉氣力。(Youtub帳號「ΣSigma二次元解密」影片截圖)

Youtuber「Sigma」自言曾經為了考取救生員牌照而勤做運動，惟後來因有「氣胸」(pneumothorax)（俗稱爆肺）不敢再做劇烈運動，任由身體變得孱弱。至去年Sigma決心鍛煉身體以應付突發意外，為此他向台灣一名有健身執照的男教練，求教簡易有效的健身動作。

據教練建議，在家可先嘗試做「徒手蹲」來鍛煉氣力，即合十雙手持續蹲起再慢慢起身，依身體負荷能力持續地做。但需注意深蹲時，兩腳膝蓋要往外分開。若在深蹲訓練過後感到痛楚，便需停止訓練，並尋求專業人士意見。

Sigma另剪輯了入門自衛3部曲的片段──「背囊應付短棍襲擊」，給予大家學習傍身。

1.遇上短棍襲擊，可第一時間用背包保護頭部。

2.隨後用「雙正掌」方式，即雙手用背包推走短棍。

3.最後用「後腳向下陰踢出」，以制止施擊者有進一步行動。