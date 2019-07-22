【元朗黑夜】不要只後退、背囊孭單邊　面對藤條攻擊的3個自衛法

藤條的殺傷力不容少覷！香港社會近日動盪不安，面對危險如未能即時報警，學懂自衛保護自己便非常重要，武術訓練facebook專頁「軍用菲律賓武術 Pekiti Tirsia Kali Backstab」發布片段，教大家面對藤條而避無可避時，如何最有效減低傷害。版主表明不主張以暴易暴，「但現實係好多情況你只可以靠自己…我哋一定要盡自己嘅責任，保護身邊嘅人同一啲婦孺」。

建議大家遇到危險時，最好馬上脫下一邊，只靠單肩背着跑，一旦被抓背囊，都可以立即脫下甩身，或快速除下背包作盾保護自己。（軍用菲律賓武術 Pekiti Tirsia Kali Backstab fb片段截圖）

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自衛方法1：遇上攻擊背囊只孭單邊！

如果一般人背着背囊，攻擊者從後衝上時，就能很輕易一手拉着受襲者的背包，另一手作出攻擊，而受襲者雙手亦會被背帶限制活動，令人難以自保或短時間內逃跑。故建議大家遇到危險時，最好馬上脫下一邊肩帶，只靠單肩背着跑，一旦被抓背囊，可以棄掉隨身物品甩身，或快速除下背包作護盾。

自衛方法2：面對藤條不要邊擋邊退後！

受襲者一方邊擋邊退後，就會令攻擊者空間增加，可以揮舞藤條，利用藤條頂端攻擊。（軍用菲律賓武術 Pekiti Tirsia Kali Backstab fb片段截圖）

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如果自問跑不快，又不幸「落單」，即周遭只有自己一人而短時間不會有支援，用物品如背包作盾時，邊擋邊退後只會製造空間讓攻擊者揮舞藤條。因為使用藤條打人的話，揮舞動作愈大，攻擊力量會愈強，而藤條的頂部是攻擊力最強的部分，換言之，如果受襲者一方邊擋邊退後，就會令攻擊者空間增大，可以揮舞藤條，利用藤條頂端攻擊，殺傷力就更大。

所以，防守應該採取的方法，除了不要「落單」，應該是雙手拿着背包，向攻擊者手部力點或藤條近手的位置推去，這方法亦有機會令藤條斷裂，如背包中有硬物如水樽、充電器等，攻擊者亦有機會因感到痛而退下，減輕殺傷力。

自衛方法3：不要一直舉高手傘或背包，要快速「能屈能伸」！

使用直傘或背包作盾時，不能只長期舉起，應該推出一下後立即收回手臂，再快速推出，來回伸縮。（軍用菲律賓武術 Pekiti Tirsia Kali Backstab fb片段截圖）

使用直傘或背包作盾時，不能只長期舉起，應該推出一下後立即收回手臂，再快速推出，來回伸縮，這可以讓人擋下從不同方位攻擊而來藤條。另可用「轉走」方式，將藤條向旁邊卸去。如果受襲者使用直傘阻擋，務必要雙手拿傘，否則很容易會被搶去。

專頁指，片段教學並非主張以暴易暴或主動攻擊，但認為香港人過去的安全意識太低，故大眾應盡自己的責任，保護身邊的人及婦孺，又在最後問政府：「如果你哋再唔行出嚟處理今日嘅局面，你哋都唔去解決，請問仲有邊一個有能力去解決？」

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元朗有白衣人在區內持木棍和藤條打人，多人受傷，按圖請看↓↓↓