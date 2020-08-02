冇搭車突然被Uber收錢？原來係前女友「盜用」兼發現已被完全封鎖

許多情侶在交往期間會有共用物品的習慣，但近日有位網友分享，在交往時曾讓前女友的Uber帳號綁定自己的Visa金融卡，但在分手後發現自己沒有搭車，手機卻收到刷卡紀錄的簡訊，因此懷疑是前女友誤刷。但因已被前女友封鎖所有通訊軟體，又不好意思麻煩共同朋友轉告，只好向銀行客服人員請求協助換卡。

原PO在28日於Dcard的有趣版發文表示，因前女友家裡管錢管的比較緊，不喜歡她隨便搭Uber，所以才會答應讓她綁自己的卡。但因兩人已分手一段時間，自己也沒有搭乘Uber，卻陸續收到2筆刷卡紀錄，讓他不禁懷疑應該是前任所使用。原PO表示，自己已遭對方封鎖，「不知道她是不是忘記切回她的卡片，可是我又聯絡不上她，也不太好意思透過朋友跟她處理」。

有位網友分享，在交往時曾讓前女友的uber帳號綁定自己的Visa金融卡，但在分手後發現自己沒有搭車，手機卻收到刷卡紀錄的簡訊，因此懷疑是前女友誤刷。 （Dcard截圖）

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此文一出，不少留言表示，「這算盜刷了吧」、「這不能解除綁定嗎」、「剪卡吧」、「是我一定告^_^」、「這樣是盜刷了吧」、「報警啊，或打電話給客服解除綁定吧」、「這個可以算竊盜了」、「這可以告她唷」。

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對此，原PO事後也回應表示，念在先前雙方還有一段感情，報警甚至提告都會是下下策。並表示會先與前任聯繫，若未獲改善再使用此方法。最後，原PO在文末表示自己已更換卡號，並記取這次教訓。

因已被前女友封鎖所有通訊軟體，又不好意思麻煩共同朋友轉告，只好向銀行客服人員請求協助換卡。（Dcard截圖）

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