訂外賣送餐不小心碌到「前男友」信用卡　尷尬自首引網民爆笑

受到新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）影響，許多人減少外食改使用外賣送餐（外送）平台，也因此鬧出許多有趣的事，近日台灣有一名女網友表示自己和室友叫了外送，結果拿到飲料想付錢時，外送員竟稱他們已經用信用卡結帳了，這時候她才想起來，她綁的卡是前男友的卡忘了移除，讓她哭笑不得。

女網友在「Dcard」發文說，因為想喝飲料，所以和室友一起訂了外送，結果送來的時候室友出去拿，他拿完後很緊張的說「欸！大事情大事情」、「外送員說用信用卡結帳了欸」，這時原PO才想起來，那張綁定的卡是前男友的，忘記把它刪掉了，她也老實的傳訊息告知前男友，前男友也無奈表示不知道該說什麼，但他也說，如果文章上熱門，飲料的錢就會請她。

原PO放上和前男友的對話，直呼很尷尬。（Dcard網頁截圖）

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文章一出也馬上引起網友熱議（點圖立即觀看▼▼▼）

原PO最後也補充，自己不會和前男友復合，因為這種事上熱門真的是被自己笨死，也表示還是會還錢男友飲料錢，並勸大家記得把前男/女友的信用卡從平台移除，不然真的會尷尬到乒乒乓乓。

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