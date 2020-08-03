小型飛機運500公斤毒品　疑超載致起飛失敗墜機　警：貪婪是主因

飛機飛行安全，其中一個重點當然是不能超載。不過澳洲卻有毒販因用小型飛機運毒時超載，結果令飛機墜落在森林之中，因而被警察揭發事件。除了機上價值8000萬澳元（約4.4億港元）、重約500公斤的海洛英被警方檢獲之外，亦有多名涉案人士落網。

澳洲有毒販因為用小型飛機運毒時疑似超載，結果令飛機墜落在森林之中，因而被警察揭發事件。（9news.au短片截圖）

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涉事小型飛機最初由澳洲昆士蘭北部的馬雷巴（Mareeba）出發，並非法地以低空飛行以避開雷達監察，抵達大洋州國家巴布亞新畿內亞莫爾茲比港。兩日後再於當地一條位置偏僻的跑道起飛，載着大批海洛英返回澳洲昆士蘭，不過起飛的時候卻發生意外墜毀。

報道指，小型飛機上有多達500公斤的海洛英，重量幾乎等同一匹馬。當地警方認為，毒販的貪婪是造成意外的重要原因，飛機未能順利起飛有可能是因為機上毒品太多。

巴布亞新畿內亞警方經過6天的搜索之後，終於成功尋獲墜毀飛機，當時飛機有起火的痕跡，上面沒有任何人及貨物，但之後在其他地方找到28袋相信與飛機有關的毒品。5名以澳洲墨爾本為基地、嘗試入口毒品的涉案毒販已經被拘捕，警方指該5人與意大利的犯罪組織有關，可能被判終身監禁；而涉事機師亦己經向駐當地澳洲大使館自首。

澳洲警方表示，由於現時多國實施旅遊限制，是次嘗試進口毒品到澳洲境內的案件證明了類似有組織犯案的投機性及貪婪。他們又指，在疫情持續肆虐下，保護社區將變得更加重要，未來將會繼續守護澳洲社區免受毒品影響。

（Reuters、9news.au）