【走塑】賣可卡因棄膠袋紙包轉可再用膠樽　英毒販：咁對環境好啲

環保走塑成為大潮流，不少人都選擇走飲管、走外賣盒、走膠袋，令人難以置信的是，連毒販都開始走塑！英國有報導指出，有可卡因賣家放棄使用即棄包裝售賣毒品，轉而使用可以多次使用的塑膠瓶，更鼓勵客人於下次購買時將塑膠瓶拿回來，直接將貨品添加到瓶內。不過有研究指出，種植毒品導致大片森林被砍伐，走塑亦難以補償對生態造成的影響。

英國一名毒販表示，他們不會再使用即棄包裝，圖為常見的小密實袋。（GettyImags/視覺中國）

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英國伯明翰一名癮君子近日告訴英國都市報，指他向一名毒販購買可卡因時，被告知將不會再使用即棄包裝，轉用可以循環使用的塑膠管提供毒品，「他說我可以將塑膠管拿回去，這樣他就可以將毒品倒進去，對環境會好一點」。過去，毒販會使用小密實袋、保鮮紙、彩票等東西包裝毒品。

該名癮君子一度以為毒販是在說笑，但後來他亦意識到對方是認真的，他估計對比過去使用即棄包裝販毒，使用可以循環使用的塑膠管在包裝上可能還會易處理一點。癮君子表示，他自己並不在意環境問題，而且吸食可卡因亦不可能是一件環保的事，不過他亦相信，或許有部分人會支持這個做法。

有客人知道毒販的安排後，以後毒販是在說笑。圖為示意圖。（GettyImages/視覺中國）

毒販指轉用膠樽再可以再次使用，對環境較好。圖為示意圖片。（GettyImages/視覺中國）

報道中有另一名同樣是吸食可卡因的人士表示支持「走塑販毒」，更說：「我們之前浪費了很多用作包裝毒品的膠袋及紙張，這樣對環境的影響太差了，可以使用循環再用的膠瓶實在太好了。」

紐約州大學於2011年公布一項研究，提到種植及製造毒品的過程導致了哥倫比亞國內有大量森林被砍伐。生態學家Liliana M. Dávalos在哥倫比亞南部發現，如果一個地方出現古柯樹（用於提煉可卡因的植物）養殖場，附近就有較大的可能性失去森林。

（Metro）