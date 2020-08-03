【生肖】四大生肖天生富貴命　第四名人到中年積蓄多到花不完

有人的一生都在追求財富丶成功，可是卻在辛苦努力之後，仍不見有所成就，而有人天生好命，似乎只要有努力，就可以過得很好。台灣塔羅牌老師艾菲爾就以生肖分析出最具富貴命的前四名，供大家參考。

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四、生肖狗

艾菲爾老師表示屬狗的人個性可靠善良，非常有自己的一套準則，絕不輕易動搖，因此總能收穫知心友情。而工作時非常有企圖心，不怕付出、總是比別人更努力，加上平常就懂得開源節流，早早就知道儲蓄與理財的重要性，也因此很多肖狗者在中年就能順利存到大筆積蓄，存款簿裡的數字比起多數人都高出許多，生活過得越來越好，不用為錢煩惱。

三丶生肖豬

艾菲爾老師表示屬豬的人心胸寬大、和睦對待人，總是笑口常開，給人很好親近、沒距離感的印象，加上待人處事一直公平公正不偏袒，人緣自然絕佳。尤其在事業裡，屬豬的人做事更是專心致志、心無旁騖，也因此好運時常降臨。而如果碰上麻煩、陷入困境，身旁總是有貴人適時出手幫忙，因此人緣好、貴人運佳的生肖豬，人生總是能夠一帆風順。

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二、生肖牛

艾菲爾老師表示屬牛的人天性耐力高、腳踏實地，處事總是勤懇負責，懂得把吃苦當作吃補，針對未來的目標規劃，也是一步一腳印、不屈不撓的認真執行，絕不拖泥帶水。但艾菲爾老師透露屬牛的人年輕時，或許會有一點辛苦，不過老天終究是最疼愛這類型的人，大器晚成，事業將得到大幅度的升官加薪，社會、經濟地位一舉提高，中年後自然能擁有富貴人生。特別是85丶97年的生肖牛。

一丶生肖虎

屬虎的人天生對金錢非常敏銳，年輕時便對理財、投資、儲蓄等感興趣，也擅長理財，加上處事風格總是大氣果斷，不怕挑戰，對自己很有信心，因此好運自然容易降臨。但伴隨年紀增長、見識變多，艾菲爾老師表示屬虎的人能靠自己的努力、及如開外掛般的好運，成功獲得想要的東西，年輕時訂定的目標也都能如願達成，順利步入富足人生。特別是86丶98年的生肖虎。

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