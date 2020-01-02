【2020 12星座運勢】雙子默默賺、人馬靠實力　3大星座今年財運強

剩不到一個月的時間就要邁入2020年，「國師」唐綺陽曾提到，今年大家普遍運勢普通、甚至較為倒霉，相信大家都很期待新年會有新氣象，她還透露，2020將是2019的放大版，不是大好就是大壞！ 日前唐綺陽在節目上分析2020運勢，其中上半年「好財運」的星座分別是雙魚座、射手座跟雙子座，尤其是雙魚座，不只財旺人氣也很旺，會有意想不到的貴人出現。

▼▼星座國師「唐綺陽」在節目《女人我最大》揭露名單，一起來看看哪些星座上榜吧！▼▼

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第3名

【雙子座】雙子座屬於「默默的賺」之類型，而且許多財運多來自中獎、投資獲利等偏財運，那是因為雙子座擁有獨到的眼光，若仍找到合適的對象一起打拼，同樣會拉抬自己的運勢——但唐綺陽也表示，這個好運是屬於善於主動出擊的雙子座，如果本身不喜歡投資，可能就得不到這樣的好運。

第2名

【人馬座】2020對人馬來說，也是個不是大好就是大壞的一年，但大多還是會被歸列於「好運」這一邊，因人馬座講求的是「實力」，只要能受到賞識，接下來就會以往不利！ 另外有人馬座認為，自己好像都沒存到錢？國師就解釋，那是因為大部分的人馬座都拿來置產、投資等，看起來錢好像都不見了，但實際上獲利並沒有減少。

第1名

【雙魚座】國師分析，雙魚座的財運主要來自於人氣，近期的人際關係將會為自己牽線，意想不到的貴人、好運會接連出現，而這些好人好事也會引領雙魚座邁向成功，要好好把握。 唐綺陽就建議，需要面對「人」的工作，像是業務、開店或需要業績的工作領域，雙魚座都可以試試。

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