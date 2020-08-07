德國少女堅持唔剪指甲6年　IG曬15厘米長美甲相　畀網民話似巫婆

不少女生亦愛美甲，德國一網紅更是沈迷美甲，從2014年開始並無再剪甲，堅持留到長一長，直至2017年，指甲已長達15厘米，部份已經彎曲，看得令人不寒而慄。現年18歲的她仍為自己的指甲自豪，雖然為生活帶來諸多不便，但還是勤於幫指甲扮靚，不時於Instagram上分享美甲相，故引來不少網民熱議，有些人就認為這種指甲令人聯想到巫婆。

Simone自2014年8月起開始停止剪甲並一直留長，去到2017年時指甲已長達15厘米。（simone_christina_@IG圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

德國的18歲女生Simone Christina本來是個懶剪甲的人，看完網上的美甲影片一下子沉迷其中，決定不再剪指甲。她自2014年8月起開始留長指甲，去到2017年時指甲已長達15厘米，更開始變彎。

Simone本來是個懶剪甲的人，受美甲片影響愛上美甲，更做出驚人的壯舉。（simone_christina_@IG圖片）

Simone堅持保護這些指甲，造成生活上的不便，她無法握筆要改用指關節打字，除此之外吃飯、洗澡都大受影響，考試時還因為指甲太長難以握筆，結果寫了1小時已令手掌疼痛。

另外，Simone上體育課又不能參加許多運動，常被老師勸說快剪指甲，但即使令體育成績變差，亦無阻她的愛甲心，每天至少花3小時悉心護理指甲，包括塗指甲油、換造型等，現時她的指甲已幾乎等於整個手掌的兩倍。Simone不時在IG上載美甲照，更幫指甲慶祝第6個「生日」。

+ 10 + 9 + 8

相片引來大批網民熱議，不少人佩服她的前衛愛好，但亦有網民表示難以接受，認為像巫婆一樣恐怖，而最重要的是太影響日常生活，整個人都不健康。

（simone_christina_@Instagram）