情趣用品跌一地　店員看CCTV揭恐怖畫面　娃娃一個「動作」嚇破膽

若遇到無法解釋的神秘現象，不少人會視為靈異事件，台灣一間情趣用品店的店員最近上班經常發現有貨品跌到地上，原以為店舖遭賊人盯上，未料翻查關店後的CCTV片段，看到店內接連發生怪事，假人娃娃模型甚至突然轉身，嚇得店員在網上發文稱：「我們是不是該逃離這個職場」

有情趣用品店店員在網上分享CCTV片段，指店舖近日懷疑遭賊人偷竊，但一看影片卻孔現疑似靈異事件。（fb影片截圖）

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店員周二（4日）在facebook發文，表示當天早上開店時發現不少貨品掉到地上，惟前一晚沒有地震，故與其他同事急忙翻查閉路電視畫面，才看到許多難以解釋的畫面，最終驚訝表示：「我們看了許久之後，只有一個疑問……我們是不是該逃離這個職場」。

據附載的影片顯示，前一晚凌晨12時許開始，店內空無一人，惟2張櫃台的滑輪椅子突然移動，貨架上的商品亦看似「自行」跌落，像是有人刻意撥動。不久，原本在玻璃櫃後的假人模型「轉向」，面對閉路電視方向，警報也忽然響起。影片引來網民熱議，涉事情趣用品店昨在fb回應，解釋最近因門市經常發生貨品跌落的情況，才會懷疑有賊人並檢查閉路電視，若有後續，店方將再更新消息。

😱😱😱CCTV揭4大怪事😱😱😱

店員上傳的影片至今已有逾20萬觀看人次，許多網民直指「看到心裏發毛（毛管戙）」，「娃娃那個好可怕」，但也人質疑影片造假，稱「是不是生意不好，拍這片出來賺個人氣吧？」。

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