看《哆啦AV夢》後崩潰　忠實叮噹迷自爆心路歷程：我接受唔到呀！

《哆啦AV夢》漫畫近日在網上瘋傳，令大量網民童年崩壞！有資深《多啦A夢》（叮噹）讀者就在網上發文，指自己由小到大都會播放多啦A夢卡通陪伴自己，朋友將《哆啦AV夢》的連結傳給他之後，立即令自己心情久久不能平復，大叫「我接受唔到呀！」

多啦A夢是日本國民漫畫，更是世界各地多位小朋友的成長讀物。（《多啦A夢》劇照）

《哆啦AV夢》漫畫不斷在網上流傳，情節與正版漫畫的巨大落差令很多人看過之後都「返唔到轉頭」。有網民在facebook專頁「CUHK Secrets」投稿發文，分享自己作為一個忠實的《多啦A夢》粉絲，在閱讀《哆啦AV夢》漫畫之後的心路歷程：

↓↓↓忠實《多啦A夢》粉絲閱讀《哆啦AV夢》後的崩潰心路歷程↓↓↓

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據報道指，《哆啦AV夢》由名為禾野男孩的繪圖師製作，平時畫風以獵奇為主，過去亦有製作類似風格的繪圖。作品在網上瘋傳之後，就正式在微博上被下架，禾野男孩亦指原本畫作只供圈內人觀看，自己一直都有做類似的東西並加上18禁的標籤，他又認為自己的作品不是色情漫畫，「充其量是的有低俗成分的搞笑漫畫」。不過他亦對在大眾都可以接觸到的平台上發布作品而感到抱歉，認為自己有思慮不周的地方。

↓↓↓《哆啦AV夢》部分內容↓↓↓

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同場加映！（香港01製圖）

↓↓↓胖虎中招最先會傳染誰？↓↓↓