【一屋不能藏二貓】呷醋惡主子一拳打碎多啦A夢模型 　奴才超崩潰

主子除了一副不理世事的傲慢樣子，其實內心充滿各種妒忌……最近泰國一名貓奴於facebook怒斥要煮家中主子來吃，原來主子最近見到樓主不斷專心地砌着多啦A夢的模型，可能一時不甘被冷落，見到模型完成後，竟然趁着樓主不在時，一拳打碎模型。樓主大感崩潰，因為連日來的心機一下子被破壞，網民亦紛紛留言：「樓主節哀順變。」

【百厭主子】主子竟然趁着樓主不在時，一拳打碎模型。（ภูมิมัย พรทอง＠facebook圖片）

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該泰國男網民本來是位玩具店老闆，近日他於fb上載數張相片，怒指家中主子做了非常錯的事。樓主解釋，他訂了最新款的多啦A夢模型，因為有客人想在新年前取貨，於是他連日要砌起共2432粒方塊，直到近日終於趕工完成。

不過對主子來說，多啦A夢的出現令奴才冷落了自己，猶如大婆見到二奶一樣。而妒忌心重的主子似乎超呷醋，更看多啦A夢不順眼，結果牠有次趁樓主不在時，一拳打碎模型。相中可見，多啦A夢的頭頂變成碎片散落一地，而主子竟更裝可愛的攤在多啦A夢的「屍體」上，非常爆笑。

樓主見到此情此境，即時感到崩潰又生氣，一手捉起主子質問，但主子一直裝着無辜的樣子，幾乎激死樓主：「大家可否推介煮貓的食譜？」

帖文至今獲6.1萬人讚好，更有7.1萬次分享。大批網民留言稱叫樓主冷靜，又笑指主子妒忌心重，不能接受有另一隻貓的存在，「樓主再努力砌第二次吧」、「本是同根生，相煎何太急」、「除了朕，你不可有別的貓。玩具也不行。」、「主子心想：有種打我啊」。

亦有網民笑稱多啦A夢應該要感到開心，因為終於獲得同類的承認。但部份網民提醒樓主其實要為家中的模型多加保護，「放在箱內就沒事啊」、「你有責任保護模型的安全啊」、「下次主子又會打翻哪個呢」。

（facebook）

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