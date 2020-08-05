坐巴士被勸戴口罩　廣州醉男暴打司機16拳敲爛車窗　判囚3年3個月

新冠肺炎爆發以來，多地都實施強制戴口罩的措施，不過始終有人不會遵從守則，4月時廣州一名男子乘巴士時被司機勸告戴口罩，但男子不從，更走到司機位暴打司機16拳，並破壞車窗，男子及後被捕，近日因危害公共安全罪被判處監禁3年3個月。

李男離開座位，走到司機位的位置，指着司機王男大罵，更揮拳打向他的頭部。（網上圖片）

事發於今年4月21日上午10時，該名姓李的男子喝了多瓶啤酒後坐上廣州市從化區的一輛巴士，李男上車時沒有按規定戴好口罩，姓王的司機出言勸告，上車後李男又再次拉下口罩，司機見狀再次勸李男戴好口罩。

當巴士駛至從化區七星體育館附近時，李男突然離開座位，走到司機位的位置，指着司機王男大罵，更揮拳打向他的頭部，閉路電視可見李男第一拳打到司機的膊頭，司機已即時停車打電話報警，李男再揮拳打向司機的頭部，閉路電視顯示李男一共向司機打了16拳。

不但如此，因為司機不肯開車門讓李男離開，李男拿下車窗旁的安全錘，用力敲破車窗試圖逃走。逃走不成後，他回到自己的座位沒有再打人。警方期後到場把李男拘捕。

閉路電視顯示李男一共向司機打了16拳。（網上圖片）

案件昨日（3日）在廣州市從化區人民法院一審宣判，法院判定李男的行為令司機受輕傷，並損壞玻璃價值409元人民幣（453港元），李男因以危險方法危害公共安全罪，被判處有期徒刑3年3個月。

不少網民都對判刑表示大快人心，認為李男「完全沒有法律意識」、「惡人有惡報」，認為司機多次被打也沒有還手，十分好脾氣，「看司機被打不敢還手，又心疼又生氣」。

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