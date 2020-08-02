日本岩手縣首名確診者被起底騷擾　公司狂接謾罵來電終關閉官網

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情惡化，被喻為「最後淨土」、近半年都維持零確診的岩手縣近日出現首名確診者，代表全國47個都道府縣都已經有人染疫。由於岩手縣居民一直小心翼翼防疫，希望可以保持零紀錄，而出現確診者後，該病人的公司不斷接到滋擾來電，包括有當地居民來電謾罵，該公司的電郵亦收到歧視性質內容的郵件，患者更被起底騷擾。

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，連近半年都維持零確診的「最後淨土」岩手縣亦出現首名確診者。圖為日本東京。（美聯社）

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綜合報道資料，岩手縣的確診者是住在盛岡市的中年男性，年約40歲。他發病2天後仍然有上班，職位不會接待客戶，其公司於29日公布有員工確診。公司宣布消息之後，至31日為止已經有超過100個來電，當中除了一般查詢外，有不少是謾罵來電，公的電郵信箱亦都收到一些有歧視性質內容的郵件。

日本新冠肺炎疫情持續，爆發得最嚴重的地方就是東京。（AP）

除此之外，公司官網因為突如其來的大量人流而令伺服器不勝負荷當機，甚至還有人將確診員工起底，令公司決定暫時關閉網站，以免員工的私人資料被利用。

岩手縣一直維持零確診，甚至有外媒稱為「岩手縣的奇蹟」。或許是因了保持沒確診者的紀錄，岩手縣的居民似乎亦感到相當大的壓力，在6月時曾經有住在東京的男子對爸爸說，希望可以回岩手縣看看老家，但立即被爸爸禁止，因為如岩手縣因他到來而有首名確診者，「可不是上上新聞就能解決的事」，事件引起網民廣泛討論。

有網民表示，全球都有許多沒有病徵的新冠肺炎患者，這些隱形病人在不知不覺間把病毒傳開去，染疫者很可能也是受害者，不應受到指摘，但大家仍需做好防疫措施，以減低病毒散播。

（NHK）

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