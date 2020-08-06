港媽整超人造型麵包　蒸完脹爆驚現畸型S字腳　網民：肥到腳軟

許多甜品和點心經常以動漫角色設計，但小心成品最終或變成惡夢。有港媽日前因疫情留家學做麵包，首次挑戰人物造型並參考兒子的玩具，完成「超人X」造型的點心，雖配色完美，但可惜「超人X」身體卻突然「中年肥胖」脹爆成大肥佬，下身更驚現畸型腳，震驚樓主和不少網民。

有港媽在fb分享「超人X」麵包的製作過程，惟成品照卻讓大批網民震驚。（fb「今晚煮乜好」）

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樓主日前在facebook群組「今晚煮乜好」發帖，表示在疫情期間，打算哄小朋友開心，故第一次挑戰人物造型的麵包，按照兒子的超人X玩具，利用蔬果粉調色，花2小時「複製」公仔。未料最後打開蒸爐，竟發現超人X的雙腳頓時營養不良，逗得樓主也忍不住發笑，推測或因蒸碟太小，導致畸型腳出現。

不過，樓主指成品雖然不完美，但兒子非常高興，這對她而言已心滿意足，慨嘆自己沒有藝術天份，只好靠後天努力多累積經驗，聲言下次要再接再厲。

網民大讚港媽有心機，也有人開玩笑指超人X中年肥胖和「肥上瘦下」，深怕許多超人粉絲童年幻滅。（fb「今晚煮乜好」）

網民看到樓主的分享，紛紛留言鼓勵和大讚她的用心，認為最重要的是心意和創意；惟也有部分人難忍笑意，直指「笑到有腹肌」，笑言超人蒸前蒸後判若兩人，猶如人們結婚後「水腫」和「中年肥胖」，擔心不少人的美好童年回憶幻滅，「超人疫情無出街變肥咗啫」、「肥到腳軟」、「佢係咪浸親？」、「超人焗桑拿猝死」。

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